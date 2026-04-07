El bocadillo que triunfa en Santiago y compite por ser el mejor de España

No todo son hamburguesas en Santiago. Luego de que Flaco se alzase con la segunda mejor hamburguesa de España, otro local compostelano aspira a hacerlo pero, en esta ocasión, con uno de sus bocadillos.

Estamos haciendo referencia a Papos, la bocatería viguesa -que aterrizó en Compostela a finales de noviembre de 2025-, que será la que pruebe suerte en el Campeonato de España de Bocatas.

De la tercera edición del campeonato, que se celebrará entre del 1 al 26 de abril de 2026, saldrá el mejor bocata de España.

Bocadillos, sándwiches, pepitos, bikinis, serranitos, emparedados, montaditos, camperos, chivitos... Todos ellos tienen cabida en el certamen, cuyas propuestas ya pueden votarse a través de la web. Su funcionamiento es similar al del Campeonato de Hamburguesas.

Así es el bocata de Papos

"En Papos nos hemos liado la manta a la cabeza para participar en el certamen nacional del Mejor Bocata y demostrar que aquí, entre nuestros fogones, se cocina algo histórico". Con estas palabras, el local compostelano -ubicado en el 18 de la rúa Fernando III O Santo-, anunciaba a través de redes sociales su participación en el concurso gastronómico.

Menudo Berenjenal es su propuesta. Un bocadillo con pan de chapata gallega donde el secreto ibérico "se funde con la suavidad del queso crema y la intensidad de la crema de berenjena. La rúcula despierta el paladar, mientras la cebolla caramelizada aporta un final dulce que conquista en cada bocado", según explican desde la web oficial del campeonato.

Sus ingredientes son los siguientes: secreto ibérico, queso crema, rúcula, cebolla caramelizada y crema de berenjena en pan de chapata gallega.

Ingredientes de Menudo Berenjenal, la propuesta de Papos para el Campeonato de España de Bocatas / Papos

Cómo votar en el campeonato

El funcionamiento del Campeonato de España es similar al del Campeonato de Hamburguesas.

En este sentido, para votar por tu bocadillo favorito, solo tienes que probarlo e introducir en la web del concurso el código QR que te haya proporcionado el establecimiento. ¿Ya la has probado?

Otros bocatas gallegos

Junto al compostelano, otros bocatas de Galicia también competirán con sus respectivas propuestas en el Campeonato de España de Bocatas.

Entre ellos, se encuetran los coruñeses Q'banos y La Tradicional; el restaurante de Ribeira El Golimbreo; los ourensanos O Patrón Bocatería y La Estación de Lomán; Tosar by Boni, de Lugo; y los pontevedreses Marroquillos, La Artesata (Vigo) y La Creación (Arcade).