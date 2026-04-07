El dúplex de la rúa da Estrada, en Santiago, se dispara en subasta: más de 556.000 euros pese a cargas y okupación

El dúplex embargado a una sociedad del Salnés en la rúa da Estrada, en Santiago, ha cerrado su proceso de subasta con una puja máxima de 556.717,59 euros, una cifra que multiplica ampliamente el valor inicial fijado para su salida y que confirma el fuerte interés generado en torno a este inmueble. Como ya avanzó este periódico, la vivienda estaba afectada por distintas circunstancias que la situaban en un escenario especialmente complejo: un procedimiento judicial impulsado por la comunidad de propietarios, embargos a favor de la Hacienda Pública y una situación de ocupación en régimen de precario.

La subasta, que partía de un valor de 194.656,59 euros, ha concluido el pasado 2 de abril tras varias semanas de pujas en el portal oficial del Boletín Oficial del Estado. Según la certificación de cierre, el proceso finalizó con ofertas al alza hasta superar los 556.000 euros, más del doble del precio inicial.

El inmueble objeto de la subasta es la vivienda tipo dúplex identificada como letra A, con acceso por el portal número 95 de la rúa da Estrada. Forma parte de un edificio residencial con varios accesos también desde los números 97 y 99 de la misma calle y desde la rúa doCastiñeiriño. La vivienda ocupa la segunda planta y la bajocubierta del edificio y cuenta con una superficie construida de 111,38 metros cuadrados y una superficie útil de 92,17 metros cuadrados.

El origen del proceso se encuentra en una ejecución judicial tramitada en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santiago de Compostela, promovida por la comunidad de propietarios frente a la sociedad Fornos y Nietos, S.L., titular del inmueble. El valor fijado para la subasta coincidía con la cantidad reclamada en dicho procedimiento. Paralelamente, tal y como ya se había publicado, la Agencia Tributaria había activado otra subasta que incluía el mismo inmueble junto con dos plazas de garaje situadas en el mismo edificio. En esa documentación se hacía constar la existencia de cargas previas, entre ellas una anotación de embargo vinculada al procedimiento judicial, así como la situación de ocupación sin contrato de la vivienda.

La información registral asociada a estos bienes recoge además embargos a favor de la Hacienda Pública Estatal por importes superiores a los 300.000 euros, derivados de procedimientos administrativos de apremio. El resultado final de la subasta introduce ahora un nuevo elemento en el caso: una puja que supera ampliamente el valor de salida en un inmueble que, según la documentación oficial, estaba afectado por múltiples actuaciones y circunstancias concurrentes.

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El dúplex de la rúa da Estrada se convierte así en un caso especialmente llamativo dentro del sistema de subastas electrónicas, al combinar una elevada puja final con una situación previa marcada por cargas, procedimientos judiciales y administrativos y la existencia de okupación en el inmueble.