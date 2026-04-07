Entrada gratuita
Fillas de Cassandra "encarnan" su nuevo álbum en Santiago: así es la exposición que convierte sus canciones en sillas
El dúo vigués convierte la portada de su nuevo disco en una exposición escultórica disponible en la Fundación Granell de Santiago, en la que se podrá escuchar de forma exclusiva las canciones de su nuevo disco, 'Tertúlia', antes de su lanzamiento
"Que forma, textura ou cor terían as cancións se fosen cadeiras?" Bajo esta premisa, Fillas de Cassandra convierten la portada de su nuevo álbum, 'Tertúlia' -en el que aparecen doce sillas-, en una exposición escultórica que permitirá preescuchar -en exclusiva- las canciones de su nuevo disco antes de su lanzamiento.
Una exposición temporal -y gratuita-, que podrá visitarse durante la tarde de este martes 7 de marzo (de 17 a 20.00 horas) y a lo largo del miércoles 8 (de 11 a 14.00 y de 17 a 20.00 horas) en la Fundación Granell de Santiago.
'Tertúlia: doce cancións, doce cadeiras'
"Estamos inmensamente agradecidas de que nos sigan a cegas". Con estas palabras, abre la exposición inmersiva Sara Faro -una de las integrantes de Fillas de Cassandra-, para agradecer tanto al público como a la prensa el tener un espacio en el que, con sus voces, pueden transmitir lo que quieren a través "da nosa música".
La muestra 'Tertúlia: doce cancións, doce cadeiras' invita al público a entrar físicamente en la portada de su nuevo disco, que verá la luz el próximo 24 de abril.
Ideada por el propio dúo vigués en colaboración con el colectivo As dúas e punto, las doce sillas están dispuestas en círculo: una por cada canción del disco.
¿Por qué sillas?
La elección de una silla como vehículo narrativo de 'Tertúlia' no es arbitraria.
Según han explicado, las sillas aluden a la oralidad, a la escucha, a aquellas mujeres que sacaban "as súas cadeiras á rúa para saír á fresca", a hablar, dialogar y a convertir el espacio público en un lugar de transmisión y complicidad.
"A través da conversación e a reunión era posible crear un sentimiento de comunidade", ha señalado en este sentido María SOA -la otra integrante del dúo vigués- durante la presentación.
Las sillas representan así ese lugar de encuentro donde habitan los cuerpos y las conversaciones. "Buscamos símbolos da tertulia e de comunidade", agrega SOA.
La exposición emerge así para "encarnar" la música en doce piezas que funcionan como partituras tridimensionales.
Una experiencia inmersiva que permitirá escuchar, en exclusiva, un adelanto de las doce canciones que componen 'Tertúlia' antes de su lanzamiento.
En este sentido, se recomienda a los usuarios que lleven sus propios auriculares para disfrutar mejor de la exposición.
Las doce sillas
La instalación se articula como una experiencia espacial, en la que cada silla cuenta con un stand individual de escucha. Estas son las doce canciones que la integran:
- ‘SAÍR Á FRESCA’: una estructura metálica con cintas de colores llamativas y pintura en spray verde, que evocan la estética de las sillas de playa históricas.
- .‘ALBOROTO’: una "anti-silla" agresiva, cubierta de pinchos anti-palomas negros, diseñada para señalar límites e incomodar.
- ‘MAGNÉTICA’: una pieza que simboliza el entusiasmo del encuentro, construida con elementos variados que van desde una cáscara de pipa a la pierna de una muñeca.
- ‘TERTÚLIA’: la pieza más sólida y funcional, de madera y metacrilato espejo, que invita a reflexionar y a empezar a desobedecer.
- ‘CUCHICHEO’: estructuras de plástico blanco entrelazadas con una bota de charol negro, representando el rumor constante y la complicidad. En la canción, Fillas de Cassandra colaboran con Pipiolas.
- ‘FILLA FILLIÑA’: una mecedora de madera y ratán que funciona como una nana intergeneracional tan tranquilizadora como inquietante, en la que Abraham Cupeiro también participa.
- ‘AMOR’: una pieza forzosamente confortable de poliuretano verde y cintas naranjas, que habla de la fuerza del afecto y del duelo.
- ‘VERBENA’: estructura circular de médula de ratán que conecta con las espinas de Maruja Mallo y la idea de continuar el baile cuando acaba la fiesta.
- ‘BUCÓLICA’: silla-refugio de madera cubierta de musgo artificial y flores naturales, que simboliza la pausa y el tiempo de echar raíces. Colaboración con Zetak.
- ‘INSOLACIÓN’: estructura de metacrilato y cera blanca que representa el éxtasis de la liberación en comunidad hasta derretirse.
- ‘DÉIXATE VER’: juego entre la transparencia del metacrilato y la presencia de una piedra de papel maché, sobre el vacío que dejan las amistades. En colaboración con Ede.
- ‘LODOS’: una pieza de terciopelo morado y espuma blanca que celebra la certeza de la amistad y el deseo de quedarse mientras pasa el barro.
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