Fillas de Cassandra "encarnan" su nuevo álbum en Santiago: así es la exposición que convierte sus canciones en sillas

"Que forma, textura ou cor terían as cancións se fosen cadeiras?" Bajo esta premisa, Fillas de Cassandra convierten la portada de su nuevo álbum, 'Tertúlia' -en el que aparecen doce sillas-, en una exposición escultórica que permitirá preescuchar -en exclusiva- las canciones de su nuevo disco antes de su lanzamiento.

Una exposición temporal -y gratuita-, que podrá visitarse durante la tarde de este martes 7 de marzo (de 17 a 20.00 horas) y a lo largo del miércoles 8 (de 11 a 14.00 y de 17 a 20.00 horas) en la Fundación Granell de Santiago.

'Tertúlia: doce cancións, doce cadeiras'

"Estamos inmensamente agradecidas de que nos sigan a cegas". Con estas palabras, abre la exposición inmersiva Sara Faro -una de las integrantes de Fillas de Cassandra-, para agradecer tanto al público como a la prensa el tener un espacio en el que, con sus voces, pueden transmitir lo que quieren a través "da nosa música".

La muestra 'Tertúlia: doce cancións, doce cadeiras' invita al público a entrar físicamente en la portada de su nuevo disco, que verá la luz el próximo 24 de abril.

Ideada por el propio dúo vigués en colaboración con el colectivo As dúas e punto, las doce sillas están dispuestas en círculo: una por cada canción del disco.

¿Por qué sillas?

La elección de una silla como vehículo narrativo de 'Tertúlia' no es arbitraria.

Según han explicado, las sillas aluden a la oralidad, a la escucha, a aquellas mujeres que sacaban "as súas cadeiras á rúa para saír á fresca", a hablar, dialogar y a convertir el espacio público en un lugar de transmisión y complicidad.

Fillas de Cassandra / Jesús Prieto

"A través da conversación e a reunión era posible crear un sentimiento de comunidade", ha señalado en este sentido María SOA -la otra integrante del dúo vigués- durante la presentación.

Las sillas representan así ese lugar de encuentro donde habitan los cuerpos y las conversaciones. "Buscamos símbolos da tertulia e de comunidade", agrega SOA.

La exposición emerge así para "encarnar" la música en doce piezas que funcionan como partituras tridimensionales.

Una experiencia inmersiva que permitirá escuchar, en exclusiva, un adelanto de las doce canciones que componen 'Tertúlia' antes de su lanzamiento.

En este sentido, se recomienda a los usuarios que lleven sus propios auriculares para disfrutar mejor de la exposición.

Las doce sillas

La instalación se articula como una experiencia espacial, en la que cada silla cuenta con un stand individual de escucha. Estas son las doce canciones que la integran: