El futuro del Ensanche de Santiago se decide ahora: últimos días para participar

El plazo para que los compostelanos decidan sobre el futuro del Ensanche de Santiago entra en su recta final.

El concello compostelano mantiene abierto un proceso participativo online para recoger las aportaciones de los vecinos a los planes presentados para la reurbanización de la rúa de Santiago de Chile y la Praza de Vigo.

Disponible durante un mes, la encuesta encara su última semana. Desde EL CORREO GALLEGO repasamos las claves de los proyectos presentados por Raxoi y cómo se puede participar.

Cómo será el nuevo Ensanche

Más verde, un solo carril y más espacio para el peatón. Estas son las claves que definen el anteproyecto presentado para el Ensanche a mediados de enero por el Concello de Santiago, cuyo objetivo principal es "transformar Compostela para gañar espazo público para as persoas", subrayaba por aquel entonces el concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás.

“Temos os anteproxectos e queremos escoitar a veciñanza para tomar nota das súas observacións, propostas e inquedanza, por iso quixemos abrir este proceso de participación”, continuaba el concelleiro de Urbanismo para anunciar la apertura del plazo para participar.

Reformulación del espacio público en la rúa Santiago de Chile / Concello de Santiago

Las claves

A grandes rasgos, el proyecto piloto para Santiago de Chile busca redistribuir el espacio urbano. Frente a un espacio dedicado mayormente a los vehículos como ocurre en la actualidad, la propuesta pasa por aumentar el espacio para los peatones, con aceras más anchas -destinadas a diferentes usos: árboles, bancos, terrazas); y un solo carril central (espacio compartido por bicis y coches).

El plan también contempla actuaciones en la Praza de Vigo. En la actualidad, la céntrica plaza compostelana cuenta con un aparcamiento subterráneo que se mantendrá. No obstante, las actuaciones reformulan los accesos y la configuración del espacio público para ganar espacio para los ciudadanos.

Se buscará aprovechar la zona que cubre el acceso al parking para hacer un pequeño anfiteatro, creando una zona abierta verde, con árboles y manteniendo la zona de juegos.

Imagen del anteproyecto para la transformación de la Praza de Vigo / Concello de Santiago

Cómo participar

Para participar, el Concello de Santiago ha lanzado un cuestionario online para que los compostelanos aporten sus ideas. Disponible en su web, también cuenta con un apartado en el que se pueden consultar todos los detalles de los anteproyectos propuestos -planos y características- para la transformación de la rúa de Santiago de Chile y de la praza de Galicia.

El cuestionario, de tan solo 18 preguntas, plantea cuestionas muy concretas sobre el uso y la situación actual del Ensanche, desde la relación de cada persona con el barrio -si vive, trabaja o lo utiliza como zona de paso-, hasta aspectos como el estado de las calles, la ubicación de contenedores o la sensación de seguridad.

También pone el foco en cuestiones clave como los hábitos de movilidad (a pie, en coche o en transporte público) y pide a los participantes que aporten su visión sobre cómo debería ser este espacio en el futuro, con el objetivo de definir un nuevo modelo urbano adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía.

El cuestionario participativo, disponible desde mediados del mes de marzo, finalizará la próxima semana. ¿Ya has participado?