Galicia exige al Gobierno central que active las exenciones fiscales para el Xacobeo 2027

Galicia se aproxima al Xacobeo 2027 con una hoja de ruta clara, según destacó este martes Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, ante el Parlamento autonómico. “Galicia chega nun contexto de fortaleza turística e de crecemento continuado do Camiño”, subrayó, resaltando que la planificación se apoya en la experiencia del Xacobeo 2021 y en un modelo sostenible y descentralizado. Merelles insistió en que la Xunta está cumpliendo los objetivos en la preparación del evento, mientras que la "falta de actuación" del Gobierno central en relación a las exenciones fiscales limita la participación empresarial. “Estamos ante un proceso xa encarrilado que agora require que o Estado complete sen máis demora a arquitectura administrativa correspondente”, explicó

El director de Turismo detalló que el Plan Director de Patrocinios del Xacobeo 2027 ya está aprobado, estableciendo criterios claros de impacto cultural, social y económico para la selección de proyectos. Además, la futura marca Xacobeo 2027 se concibe como una herramienta estratégica de gobernanza para organizar y coordinar el evento. En cuanto a la implicación ciudadana, Merelles destacó la iniciativa ‘O teu Xacobeo 2026’, diseñada para fomentar la participación social y garantizar un Xacobeo territorialmente equilibrado. “Estamos a activar participación, dinamizar territorio e anticipar o acontecemento”, señaló.

Entre las acciones concretas, la Xunta ha puesto el foco en la mejora de la red de albergues, la seguridad y accesibilidad de las rutas, así como en la valorización del patrimonio vinculado al Camino de Santiago. Según Merelles, estas medidas buscan reforzar la experiencia de los peregrinos y consolidar la relevancia turística y cultural de Galicia de cara a 2027.

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Coordinación institucional, factor determinante

El éxito del Xacobeo, enfatizó Merelles, depende de la cooperación entre administraciones y del compromiso compartido: “A coordinación institucional e responsabilidade compartida son fundamentais, especialmente no ámbito da acollida final en Santiago de Compostela”. No obstante, la ausencia de exenciones fiscales activadas por el Gobierno central sigue siendo un obstáculo que puede limitar la participación de empresas y afectar la proyección económica del evento.