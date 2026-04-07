CULTURA
Galicreques e Imperdible, festivales de Santiago, reciben subvenciones del plan de artes escénicas
Ambas citas son parte de las 13 que se distribuyen la partida de 290.000 euros acordada por la Consellería de Cultura para 2026
El Festival Internacional Galicreques y el Imperdible Festival Internacional de Impro, dos citas habituales del circuito cultural de Santiago, ya saben el dinero que les corresponde como ayuda dentro de la partida de 290.000 euros acordada por la Xunta de Galicia para el plan de apoyo a los festivales de artes escénicas en 2026, dato relevado este martes.
Se distribuyen estas ayudas entre citas especializadas en teatro, marionetas, circo, danza, improvisación y monólogos.
De lo pedido a lo recibido
La nueva edición de Galicreques, que se celebrará en octubre (el pasado año tuvo lugar de 12 a 20 de dicho mes), recibe 37.210 euros de subvención de esta partida de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y el Imperdible, 19.147 euros (suele programar sus espectáculos entre septiembre y octubre).
Según detallan los datos publicados este martes por el Diario Oficial de Galicia, Galicreques, organizado pro la Asociación Cultural Barriga Verde, solicitó 58.000 € (casi 21.000 € más que los recibidos). Y el Imperdible, promovido por el actor Antón Coucheiro, pedía un apoyo de 35.900 euros y ha obtenido poco más de la mitad (19.147).
Al revisar los datos de puntuación tras sumar los criterios automáticos y técnicos a la hora de decidir estas subvenciones, Galicreques se sitúa en tercer lugar (71, 17 puntos) e Imperdible en el séptimo puesto (66 p.).
Los festivales más apoyados
La 43ª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, que se hará del 21 de junio al 5 de julio, logra la mayor ayuda, con 55.388 euros, seguida en este top por el 35º Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo, que acostumbra a centrar su oferta teatral en octubre, y que suma 47.311 euros por medio de esta línea de aliento institucional.
Incremento
Según señala la Xunta de Galicia en su nota de prensa, esta convocatoria de 2026 "incrementou nun 3,5 % a dotación destinada a estes eventos respecto da partida disposta en 2025 e mantivo entre os seus requisitos a celebración de cando menos dúas edicións anteriores, a programación mínima de seis compañías e unha aposta significativa pola contratación artística galega, entre outros criterios".
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