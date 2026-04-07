Jesús Bastante: «Creo que la visita del papa a Santiago está en su agenda de 2027 y se puede dar»

Jesús Bastante Liébana (Madrid, 1976), periodista especializado en información religiosa, es también escritor. Entre sus títulos de no ficción, firma Los curas de ETA (2004) y biografías del papa Francisco o el Padre Ángel. Y como novelista: Cisma (2008), …Y resucité de entre los muertos (2012), Santiago en el fin del mundo (2021; donde recrea la vida y milagros del Apóstol) y El aprendiz de Gaudí (2025; lanzada por La Esfera de los Libros), obra que le lleva este martes hasta Santiago.

Acompañado de monseñor Prieto

Este martes, a las 19 horas, Jesús Bastante presenta en Santiago esa última trama. Visita la librería San Pablo (Rúa do Vilar, 37), arropado por el arzobispo de Santiago, monseñor Prieto, y el catedrático de Historia del Arte y profesor emérito de la USC, José Manuel García Iglesias, colaborador de EL CORREO GALLEGO, moderados por Foro Hernández.

En 2025 según el portal de turismo oficial de España, solo La Alhambra de Granada tuvo más visitantes que La Sagrada Familia (con la Catedral de Santiago en tercer lugar). El aprendiz de Gaudí es «una novela de amor, de arquitectura y, en cierto modo, de misterio», explica Jesús Bastante al atender a este diario.

«Centrada en el XIX, es una novela de amor, de arquitectura y, en cierto modo, de misterio» Jesús Bastante, periodista y escritor — Autor del libro "El aprendiz de Gaudí"

Rosetta y Pau

En 2026 vivimos el centenario de Antoni Gaudí (Reus, 1852-Barcelona, 1926), ¿ideó la novela con la mirada puesta en ello?

La verdad es que no. Sí era consciente de esa celebración. Esta novela cuenta la construcción de La Sagrada Familia y la de Barcelona, a través de la mirada de Gaudí y también de dos personajes, uno de ficción, Pau, y otro real, Rosetta. Pau es un chico de la calle que encuentra su liberación a través del arte y Rosetta, sobrina del arquitecto, es un personaje muy desconocido que merecería ella sola una novela.

¿Y eso por qué?

Rosettae es una niña muy curiosa, de la que se sabe muy poco. Queda huérfana a los tres años. Es hija de la hermana de Gaudí y él tiene que hacer de ella su hija, acogerla en casa y demás. Es la familia que Gaudí nunca llegó a tener como propia. Es una niña con una imaginación desbordante. Declararon que estaba enferma y se la encerró en varios sitios pero tenía una imaginación capaz de ir más allá del resto de niños y en la novela, de alguna manera, dibujamos a Roseta como ese Pepito Grillo de Gaudí que le decía que no debía dejar de mirar y de crear con los ojos de un niño, es la que le impele a ir un poquito más allá. En la novela la hacemos un poco responsable de los primeros dibujos en los que Gaudí se da cuenta de cómo crear una catedral, una iglesia que fuera más allá de lo concebido hasta la fecha.

Entrevistas

¿Habló con la familia de Gaudí?

Cuando estuve preparando la novela, que está ambientada en el XIX, o sea que tienes que tener mucho cuidado en no meter la pata porque está todo escrito y hay restos documentales de todo... gracias al cardenal Omella, tuve la suerte de visitar en varias ocasiones La Sagrada Familia y de entrevistarme con arquitectos y responsables de la obra... Además, he conocido en Reus a Maite Gaudí, una sobrina nieta de Gaudí, que es su pariente vivo más directo. Así que hemos tenido contacto con los secretos íntimos y arquitectónicos de Gaudí.

"Gaudí no dejó planos de La Sagrada Familia y los pocos que dejó se quemaron durante un incendio en la Guerra Civil, pero dejó planos en piedra, como La Torre de San Bernabé, ejemplo para las otras 17 torres" Jesús Bastante — Autor de la novela "El aprendíz de Gaudí"

¿Qué tiene Gaudí para que su obra genera tanta expectación?

Yo creo que Gaudí es el último gran genio de la arquitectura los dos últimos siglos. Fue capaz de llegar mucho más allá de lo que había llegado nadie, hizo la iglesia más alta del mundo y de las menos pesadas al jugar con la luz, con las alturas, si te fijas en los planos de La Sagrada Familia, no hay casi ni una sola línea recta, y eso es casi imposible en un arquitecto y menos en el caso de un arquitecto religioso, pero Gaudí lo consigue. Es un genio como arquitecto y es alguien que dedicó buena parte de su vida a un sueño, el de construir una basílica al modo de los arquitectos antiguos en Notre Dame, en la catedral de Léon e incluso en la de Santiago, que se construían durante siglos y por las que pasaban muchos manos y probablemente nunca se conocía el nombre del arquitecto... Gaudí construyó una basílica sabiendo que él no iba a ver el resultado pero sabiendo que iba a dejar esa impronta para el futuro. De hecho, Gaudí no dejó planos y los pocos que dejó se quemaron durante un incendio en la Guerra Civil, pero dejó planos en piedra, dejó una torre culminada, que es la Torre de San Bernabé, que ha servido de ejemplo para las otras 17 y que, por cierto, es una de las protagonistas de la novela. Dejó la fachada del nacimiento hecha y dejó toda una idea de como debía ser, y eso se ha mantenido hasta hoy...

¿Qué referentes literarios hay dentro de su faceta como escritor?

Esta es ya mi cuarta novela y tengo un cierto callo, pero esta es la primera novela en la que me aparto del tema estrictamente religioso, porque es una novela de amor, de arquitectura y, en cierto modo, de misterio. Sí es verdad que la vida de Pau me retrotrae a las aventuras de los chicos del siglo XIX, y que no puedes escribir una novela sobre Barcelona sin tener en cuenta a Eduardo Mendoza. Lamentablemente, no soy tan gracioso como Mendoza, pero es un autor que te hace amar la ciudad. Yo creo que la novela tiene algo de novelas de construcciones como, salvando las distancias, las novelas de Ken Follet y las de Falcones, aunque son muy distintas, porque mis personajes tienen mucha más relevancia que lo que es la obra arquitectónica en sí. En esta novela, La Sagrada Familia y Barcelona se van construyendo en la mirada de quienes viven en la ciudad, de Pau, de Rosetta, de Gaudí, de Güell, de las personas que forman parte de la construcción, del momento de la lucha social de esa época en la que Barcelona es la ciudad de las bombas, porque se juntan el anarquismo, el comunismo, y se juntan las ideas revolucionarias y a las ideas de la burguesía que quiere mantener sus propios derechos y sus propios privilegios.... Barcelona, a diferencia de Madrid, que es donde yo resido, es una ciudad que tiene miles de novelas en sus calles.

El papa León XIV saluda a los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano en un acto d enoviembre de 2025.. / RICCARDO ANTIMIANI / EFE

¿Visita del papa en 2027?

León XIV visitará España del 6 al 12 de junio: Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife. 2027 es Año Santo Xacobeo, ¿cree que el papa vendrá a Santiago?

En 2025, cuando salió la declaración de venerable de Gaudí, que fue el 14 de abril, una semana antes de la muerte de Francisco, yo ya dije, que el papa que saliera, iba a visitar Barcelona con motivo del centenario de Gaudí y yo creo, y tengo algo de información, que el actual papa quiere ir en 2027 a Santiago y a Fátima, y creo que hay bastantes posibilidades de que puede hacer la etapa final del Camino de Santiago y después desplazarse a Fátima para ir al santuario. Creo que esto está en la agenda del papa y que se puede dar. Pasaron 15 años sin que el papa visitara España y parece bastante improbable que lo haga en dos años seguidos, pero no lo descartaría. De hecho, Benedicto XVI, visitó Santiago y Barcelona en 2010 y en 2011 fue a Madrid para las Jornadas de la Juventud. Fátima es un factor que puede hacer que la balanza se decante hacia un viaje al noroeste de la Península en 2027, sería un dos por uno muy potente.

Juego de planos de Jesús Bastante y su libro / Cedida

"León XIV tiene una faceta diplomática mucho más profunda que la que tenía Francisco y va a seguir adelante con muchos de los caminos ya emprendidos, pero va a cuidarse mucho de romper la unidad, que era una de las cosas que le achacaban a Francisco" Jesús Bastante — Periodista especializado en información religiosa y escritor

¿En qué cree que distan los estilos como papa del finado Francisco y León XIV?

León XIV es uno de los sucesores que hubiera querido Francisco pero el propio Francisco sabía que era imposible que hubiera alguien como él. Prevost es un francisquista convencido pero no tiene el don de la profecía que tenía Francisco. Es un hombre mucho más organizado y con una faceta diplomática mucho más profunda que la que tenía Francisco y va a seguir adelante con muchos de los caminos ya emprendidos, pero va a cuidarse mucho de romper la unidad, que era una de las cosas que le achacaban a Francisco. Se está viendo ya, con el tema de los lefebvrianos, con la posibilidad de las misas en latín, con el cuidado de la liturgia que hace que los sectores más conservadores se sientan un poco más a gusto, pero, por otro lado, está siendo muy directo en la lucha con la pederastia, está siendo muy directo en la defensa de los pobres y está siendo particularmente incisivo en la falta de derecho de las grandes potencias mundiales para tomarse la justicia por su mano, y esto, viniendo del primer papa norteamericano de la historia, en tiempos de Trump, yo creo que es muy interesante y que, probablemente en el futuro, nos dará una perspectiva sociopolítica y geopolítica mucho más efectiva, que la que podía dar Francisco, pero es verdad que el impulso profético y carismático de francisco se echa mucho de menos.

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