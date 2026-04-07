Luis Zahera recuerda en ‘El Hormiguero’ su primer ‘casting’ en un bar de Santiago: «Me hice el borracho...»

Con «alergia», «moquera» y «ansiedad» por estar muy cerca de cumplir 60 añazos. Así se presentó esta semana el actor compostelano Luis Zahera en El hormiguero, programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos al que acudió para promocionar su espectáculo Chungo.

El nuevo espectáculo de Luis Zahera

Un proyecto de lo más personal que, tras pasar por varias localidades de Galicia, ahora recorre toda la geografía española con una nueva gira que arrancará el próximo 17 de abril en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

El momento de hacer esta nueva gira no podría ser mejor para el intérprete gallego ganador de dos Premios Goya, que reconoce que es muy «dulce» porque «me coincide todo». «Estoy con Clanes, acabo de arrancar Animal, el estreno de Zeta, estoy con los monólogos, estoy en El Hormiguero... Tengo que aprender a decir que no, pero me da ansiedad pensar que, cuando pare, no me voy a adaptar a volver a trabajar», señalaba entre risas.

De su nuevo proyecto, Luis Zahera aseguró que se trata de un monólogo de una hora y cuarenta minutos de duración en el que, acercando vivencias personales, cuenta «por qué acabé de chungo» y «por qué acabé haciendo papeles terribles». Un proyecto que resumió en una simple frase: «Es Luis Zahera poniendo en ridículo a Luis Zahera».

Las alocadas anécdotas de Luis Zahera con su familia

Para ello, se sirve de sorprendentes anécdotas personales como las que contó en el programa de Pablo Motos. Entre ellas, el momento en el que su madre le dejó tirado tras arder una sartén en casa, aunque solo fuera «durante 5 minutos» siendo todavía un bebé, o las bromas que le gastaban sus hermanas.

El actor compostelano Luis Zahera y el presentador Pablo Motos, esta semana, en 'El Hormiguero'. / 'El Hormiguero' / Redes sociales

«Me asustaban envolviendo un centollo entre sábanas como si fuera un fantasma. También se aprovechaban de que me encantaba Los ángeles de Charlie. En los descansos me mandaban a por regalices y se asomaban a la ventana para decirme que Charlie, que nunca aparecía ante la cámara, por fin desvelaba su rostro para que subiese más rápido a casa. Hasta me hicieron creer que Ourense era el extranjero», rememoró el actor.

El primer ‘casting’ de Luis Zahera en un bar de Santiago

No fue el único momento de su vida que Zahera recordó en El Hormiguero, también habló de su etapa en Nueva York trabajando en un restaurante italiano de lujo colgando abrigos. «Sentía curiosidad por saber qué llevaban esos abrigos. Miraba en todo. Miraba en los bolsillos, en los bolsos… y llegué a encontrar la cabeza de un conejo. Desde entonces, no volví a mirar nada», declaró.

Tras ello, Zahera no tardó en desvelar cómo fue su primer casting. «Volví de EEUU todo dispuesto y me enteré que, en el Centro Dramático Galego, a Roberto Vidal Bolaño le faltaba un personaje en una obra de teatro. No sabía ni lo que era y llamé porque quería presentarme. Me dijo que ya no había casting, y, aun así, le dije que le quería conocer. Le debí de caer bien por teléfono y me citó en un bar de Santiago», prosiguió.

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En aquel encuentro, Zahera vendió su «película de Nueva York muy dispuesto». «Me dijo que le quedaba un papel de reparto, que era un borracho que entraba a la hora y media de espectáculo. Debió verme así. Le dije de hacerme una prueba. Sí, te la voy a hacer ahora mismo. Hazte el borracho aquí en el bar. Me levanté y estuve allí haciendo el imbécil y el borracho con el camarero y con un grupo de chicas y me dieron el papel», aseguró un Luis Zahera que reconoce que «el teatro es lo que más me gusta» y, la gira de su nuevo espectáculo le permite volver a vivir esa sensación de conectar con el público cara a cara. «Cuando te pasas a la televisión, te mientes a ti mismo al decir eso de que volveré al teatro y, con Chungo, es una manera de volver al teatro», sentenció Zahera.