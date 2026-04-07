‘Mask Singer: adivina quién canta’ regresa a Antena 3 con un famoso muy vinculado a Santiago

Mask Singer: adivina quién canta está de vuelta. El programa presentado por Arturo Valls regresa este miércoles, a partir de las 23.00 horas, al prime time de Antena 3 con una nueva temporada, la quinta, con la intención de seguir siendo el programa más visto de las noches del miércoles.

Lo hace con una nueva colección de máscaras que tienen un claro objetivo: intentar salvaguardar sus identidades y evitar que estas sean reveladas cuando se suban a cantar al escenario.

'Mask Singer' regresa con importantes novedades y un famoso muy vinculado a Santiago

Eso sí, aunque Mask Singer: adivina quién canta mantendrá su esencia, lo cierto es que esta nueva entrega viene cargada de importantes novedades. Comenzando por el equipo de investigadores que tratarán de desvelar quién se encuentra tras las nuevas máscaras. Un equipo al que, en esta quinta temporada, se incorporan Juan y Medio, Ruth Lorenzo y un famoso muy vinculado a Santiago como es el caso de Boris Izaguirre, presentador que conoció en Compostela a su marido, Rubén Nogueira.

Todos ellos se unen a Ana Milán, que continúa en esta nueva entrega de Mask Singer: adivina quién canta en el equipo de investigadores, los cuales contarán, en cada programa, con la ayuda de rostros muy conocidos.

Además, muchas cosas cambiarán en cuanto a la dinámica del exitoso formato de Antena 3. Una renovación que, anticipan desde el programa, «multiplica el juego, la sorpresa y el espectáculo en cada gala» al mismo tiempo que «se eleva la tensión y el ritmo del programa desde el primer momento». Una de las principales novedades es que, por primera vez, todas las galas contarán con doble desenmascaramiento.

Asimismo, a las doce máscaras principales, que llegarán a Mask Singer: adivina quién canta divididas en dos grupos, se sumarán seis Wild Cars, seis nuevas máscaras que intentarán incorporarse a la competición una vez comenzada. No obstante, estas no tendrán un pase directo al programa, pues tendrán que enfrentarse entre si para lograr las preciadas plazas que queden libres. También llegará al formato de Antena 3 El QR de las máscaras, una nueva dinámica con la que los investigadores tendrán acceso a importantes pistas sobre las identidades de las máscaras.

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El botón delatador de 'Mask Singer' se mantiene

Pero no todo es nuevo. Y es que el botón delatador se mantiene un año más para los momentos en los que los investigadores no tengan ninguna duda sobre la identidad de la máscara que tienen enfrente. Si aciertan, la máscara tendrá que descubrir su identidad. Si fallan, recibirán su castigo. ¿Serán los investigadores capaces de descubrir las identidades que ocultan las máscaras? La respuesta a esta pregunta comienza este miércoles, a partir de las 23.00 horas, con el regreso de Mask Singer: adivina quién canta.