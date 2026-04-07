Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad

Santiago despide estos días a un vecino muy apreciado. Bruno Hache, compostelano de 37 años, falleció este sábado tras una lucha contra el cáncer que él mismo había hecho pública hace varios años. Su muerte ha provocado una oleada de mensajes de cariño y recuerdo en redes sociales, reflejo del profundo afecto que despertaba entre quienes lo conocieron.

Muy vinculado al tejido social y hostelero de la ciudad, Bruno desarrolló la mayor parte de su vida profesional como responsable comercial de Cafés Dromedario en Galicia, cargo que desempeñaba desde aproximadamente 2019. Desde esa posición, se convirtió en una figura habitual en eventos, ferias y actividades relacionadas con la hostelería y la promoción del café, participando en degustaciones, formaciones y colaboraciones con diferentes iniciativas locales.

Bruno desarrolló la mayor parte de su vida profesional como responsable comercial de Cafés Dromedario en Galicia / Facebook

Antes de dedicarse al ámbito comercial, había iniciado su trayectoria como fotógrafo de forma autodidacta, una etapa que marcó sus primeros pasos profesionales. Sin embargo, fue su carácter cercano y su facilidad para relacionarse con las personas lo que terminó definiendo su perfil y su proyección en el sector.

Siempre mantuvo una actitud optimista frente a su enfermedad

Quienes compartieron con él proyectos o encuentros coinciden en destacar su actitud vitalista y su permanente disposición a colaborar. A pesar de la enfermedad, que padecía desde hacía varios años, mantuvo siempre una actitud optimista y activa. Muchos de sus conocidos subrayan que nunca transmitía sensación de estar enfermo, sino ganas de seguir adelante y de implicarse en nuevas iniciativas.

Imagen compartida por Bruno Hache durante su primer año de tratamiento / Redes Sociales

Su presencia era habitual en distintos puntos de la ciudad, donde cultivó numerosas amistades. Era frecuente verlo en actividades vinculadas a la hostelería local, así como en eventos sociales y gastronómicos, lo que contribuyó a que su figura fuera conocida por una amplia parte de la comunidad compostelana.

Una persona alegre, generosa y siempre dispuesta a ayudar

La noticia de la muerte de Bruno Hache ha generado una profunda conmoción entre amigos, compañeros de profesión y vecinos, que coinciden en describirlo como una persona alegre, generosa y siempre dispuesta a ayudar.

Noticias relacionadas

Más allá de su trayectoria profesional, Bruno será recordado por su capacidad para crear vínculos y por la energía positiva que transmitía a quienes lo rodeaban. Su pérdida deja un vacío notable en el entorno social y hostelero de Santiago, donde su recuerdo permanecerá ligado al buen trato, la cercanía y el entusiasmo por la vida.