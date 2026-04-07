Nueva edición del Verán CampUSC: abierto el plazo de inscripción para un verano de diversión y conciliación en Santiago

Un año más, la Fundación Universidade de Santiago organiza el Verán CampUSC, el programa de conciliación de la vida laboral y familiar que se desarrolla en el período no lectivo del verano salvo el mes de agosto, para el que ya es posible hacer la inscripción. En esta nueva edición pueden participar los niños y niñas nacidos entre los años 2013 y 2022, ambos incluidos.

En este programa, en el que colaboran la USC y el Concello de Santiago, los participantes conocerán una importante base de actividades deportivas tradicionales y alternativas, además de realizar diferentes talleres artísticos y salidas culturales y de naturaleza, organizadas con criterios psicopedagógicos y de perspectiva de género. Además, siempre que la climatología lo permita, se procura ir una vez por turno a la piscina Fontes do Sar.

Turnos y procedimiento para conseguir plaza

CampUSC 2026 se desarrollará fundamentalmente en las instalaciones deportivas del Campus Sur de lunes a viernes (salvo festivos) de 8:45 a 14:45 horas. Hay establecidas cinco turnos: del 22 al 30 de junio, del 1 al 10 de julio, del 13 al 24 de julio, del 27 al 31 de julio, y del 1 de septiembre hasta el comienzo de las clases. Para cada uno de ellos se ofertan un total de 100 plazas, de las que el 70% están reservadas a hijos e hijas de la comunidad universitaria y de personal de la Fundación USC, que en caso de no cubrirse pasarían al cupo del público general.

El plazo de inscripción se cerrará el 28 de abril, y el 6 de mayo se publicarán en la web de la Fundación las listas provisionales de personas admitidas en cada turno. Tras un plazo de reclamaciones, el día 12 de ese mes se conocerán las listas definitivas y se abrirá un plazo de formalización de plaza hasta el 26. A partir de ahí, se establecerán las plazas disponibles en cada turno, que se cubrirán por rigurosa orden de inscripción.