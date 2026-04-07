Turismo
Rueda deixa sobre o goberno central a coordinación aeroportuaria
O presidente da Xunta reafírmase en que non se van "subvencionar" as aeroliñas
Santiago
O presidente Alfonso Rueda respondeu este luns ás preguntas da prensa sobre a proposta do Clúster de Turismo de Galicia para que fose a Xunta a que tivese papel protagonista na coordinación aeroportuaria.
«Queda un ano para as municipais e os de sempre empezan a facer o de sempre», dixo. Rueda asegurou que «o fácil sería que o goberno central, que ten as competencias, se ocupase de que os aeroportos funcionasen de xeito coordinado pero non o está a facer».
O presidente da Xunta reafirmouse en que «non se van subvencionar» as liñas aéreas senón que se vai facer «promoción en destino» e requiriu non só a implicación do goberno central, senón tamén das deputacións.
