Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico

El mantenimiento del casco histórico de Santiago ya tiene adjudicataria. El Consorcio de la ciudad ha formalizado el contrato para la conservación y reparación de los pavimentos del recinto intramuros, una actuación clave para garantizar el estado de uno de los espacios urbanos más emblemáticos y transitados del norte de España. La empresa 2000 Joscon Construcciones S.L. será la encargada de ejecutar los trabajos tras resultar adjudicataria en el proceso de contratación.

El contrato se ha cerrado por un importe de 306.776,86 euros, cantidad que coincide con la única oferta presentada al concurso, lo que evidencia una baja concurrencia en un procedimiento que requería especialización técnica en trabajos sobre piedra y pavimentación histórica. La empresa adjudicataria, considerada pequeña y mediana empresa (PYME), tiene su sede en la propia ciudad, lo que refuerza el peso del tejido empresarial local en la ejecución de obras vinculadas al patrimonio.

La adjudicación, formalizada el pasado 4 de marzo de 2026, pone fin a un procedimiento abierto iniciado a finales de 2025, en el que se establecieron criterios de valoración que iban más allá del precio. De hecho, el componente económico representaba el 35% de la puntuación total, mientras que la mayor ponderación recaía en la propuesta técnica, especialmente en aspectos como la organización, programación y ejecución de los trabajos, así como su impacto en la imagen pública de la intervención. A ello se sumaba un criterio social relevante: la contratación de jóvenes trabajadores, que suponía un 20 % de la valoración.

El ámbito de actuación se centra en el recinto intramuros, una zona de alto valor patrimonial integrada en el entorno del Camino de Santiago y caracterizada por su pavimento tradicional de piedra. El desgaste continuo derivado del tránsito peatonal, las condiciones climáticas y la presión turística obliga a realizar intervenciones periódicas que garanticen tanto la seguridad como la conservación estética del entorno. Los trabajos incluirán actuaciones de mantenimiento, reposición y reparación de elementos deteriorados, utilizando técnicas específicas de cantería y albañilería adaptadas a materiales históricos. Este tipo de intervenciones requiere un equilibrio delicado entre funcionalidad y respeto patrimonial, dado que cualquier modificación puede afectar a la imagen de un conjunto urbano declarado Patrimonio de la Humanidad.

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El contrato forma parte de la estrategia del Consorcio para asegurar la conservación continua del casco histórico, considerado uno de los principales activos culturales, turísticos y económicos de la ciudad. Con esta actuación, se busca no solo mantener el buen estado del pavimento, sino también garantizar la seguridad de residentes y visitantes en una zona que concentra gran parte de la actividad urbana. La formalización del contrato abre ahora la fase de ejecución, en la que se espera que los trabajos contribuyan a reforzar la calidad del espacio público en un enclave clave del patrimonio urbano español.