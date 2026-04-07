Pediatras de atención primaria abordarán en Santiago el uso de la IA en consulta

La Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria (AGAPap) abordará el uso de la inteligencia artificial en su próxima reunión anual, que tendrá lugar el 18 de abril en Santiago.

Lo hará en la XIX edición de una cita en la que se busca «actualizar conocimientos sobre temas de utilidad en nuestras consultas», según su presidenta, Amparo Rodríguez, quien añade que «hemos querido mirar al futuro abordando la integración de la inteligencia artificial en el sector sanitario, ya que somos conscientes de que nos estamos apoyando mucho en la IA, pero también lanzamos una reflexión sobre la importancia de no dejar de mirar al pasado, a los conocimientos adquiridos y a la experiencia».

El encuentro incluirá varias ponencias y talleres.