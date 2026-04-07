Turismo de Galicia apoyará medidas que impulsen la ocupación todo el año

Ante un sector turístico como el de Santiago, cada vez más preocupado por la disminución que se está produciendo en el número de visitantes que se decantan por la capital gallega, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quiso expresar su disposición a colaborar para favorecer la recuperación de la cifra de viajeros durante un encuentro mantenido este lunes con responsables de Unión Hotelera Compostela.

Durante la reunión, los integrantes de la entidad le trasladaron la necesidad de promocionar Compostela como destino urbano para poder garantizar la ocupación a lo largo de todo el año, especialmente en los meses de menor demanda fuera de temporada.

Enmarcado dentro de los diferentes encuentros que el representante del Gobierno autonómico está manteniendo con diferentes gentes del sector, en el de ayer en concreto se analizaron los preparativos del próximo Año Santo de 2027, pero también la necesidad de que desde el propio Ejecutivo gallego se continúen impulsado diferentes acciones que contribuyan a incrementar una oferta complementaria para quien visita la ciudad.

Xosé Merelles les mostró su apoyo para aumentar la promoción de Santiago a nivel turístico, tanto a nivel nacional como internacional. Todo ello tras una Semana Santa en la que pese al buen tiempo reinante en Compostela, las reservas se quedaron en torno a un 75% en los días principales de una cita que en Santiago no tiene el mismo reclamo que en otras ciudades cercanas, como puede ser el caso de Ferrol, con una Semana Santa declarada de interés turístico internacional.