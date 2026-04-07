La violencia de género no da tregua: dos detenciones en Santiago durante la Semana Santa

La violencia de género tampoco da tregua durante la Semana Santa. La Policía Nacional ha confirmado la detención de dos personas en Santiago en los últimos días festivos por denuncias relacionadas con malos tratos, en unos hechos que, lejos de considerarse excepcionales, se enmarcan dentro de la dinámica habitual de trabajo en las comisarías. Fuentes policiales consultadas explican que este tipo de actuaciones forman parte de la actividad ordinaria y que su frecuencia es constante a lo largo del año. “Es extraño que haya una semana en la que no se produzcan detenciones por denuncias de violencia de género”, señalan, subrayando que estas intervenciones conviven con otras relacionadas con delitos de menor entidad que también se tramitan de forma regular.

En el caso concreto de estas dos detenciones registradas durante la Semana Santa, ambas siguieron el procedimiento habitual. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares. Según trasladan las mismas fuentes, esta es la resolución más común en este tipo de casos. En este sentido, indican que entre el 80 % y el 90 % de las personas detenidas por denuncias de violencia de género que pasan a disposición judicial erminan con la puesta en libertad acompañada de medidas de protección para la víctima. Entre ellas, la más frecuente es la orden de alejamiento, especialmente cuando es solicitada por la denunciante, circunstancia en la que “lo normal es que se conceda”.

Estos episodios coinciden con una tendencia al alza en el número de denuncias registradas en la capital gallega. Según los últimos datos disponibles, los juzgados de Santiago contabilizaron en 2025 un total de 617 denuncias por delitos de violencia sobre la mujer, lo que supone un incremento del 1,3 % respecto a las 609 registradas en el año anterior.

La evolución en el conjunto de Galicia también refleja un aumento más acusado. Durante el pasado año se registraron 8.100 denuncias en la comunidad, lo que equivale a una media de 22 al día y representa un incremento del 6,6 % en comparación con 2024. Sin embargo, el número de mujeres víctimas experimentó un ligero descenso del 3,2 %, situándose en 7.017.

En cuanto al origen de las denuncias, la gran mayoría —más de ocho de cada diez— fueron presentadas directamente por las propias víctimas, ya sea en dependencias policiales o en los juzgados. Muy por detrás se sitúan las interpuestas por familiares o personas del entorno cercano, que apenas superan el 1,7 %, así como las derivadas de atestados policiales o partes de lesiones. Otro de los indicadores relevantes es el de las resoluciones judiciales. La gran mayoría de las sentencias dictadas en este ámbito son condenatorias: superan el 90 % en el conjunto de los órganos judiciales y se mantienen en porcentajes elevados tanto en los juzgados de lo penal como en las audiencias provinciales.

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Con todo, desde el ámbito policial insisten en que las detenciones registradas durante la Semana Santa no suponen un repunte puntual ni una anomalía, sino que responden a una realidad persistente. La violencia de género, advierten, mantiene una presencia constante en el día a día de los cuerpos de seguridad, independientemente del calendario.