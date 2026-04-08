La Federación Autismo Galicia respalda la creación de un plan gallego para la inclusión de personas con TEA

Como "unha decisión política que recoñece que o autismo require unha resposta estruturada, transversal e sostida no tempo", así valoró este martes la presidenta de la Federación Autismo Galicia, Mercedes Fernández, el anuncio por parte de la Xunta de la creación de un Plan Galego do Autismo. Un plan que, destacó, "debe servir para ordenar, coordinar e asegurar que cada persoa con autismo poida desenvolver o seu proxecto de vida con apoios adecuados".

En el acto institucional del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en Santiago, en el que también participó la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, incidió en la necesidad de que ese plan se traduzca en medidas concretas y evaluables, y mostró la disposición de la federación a participar activamente para que suponga el punto de partida "dun cambio real na vida das persoas con autismo en Galicia", puesto que “como sociedade non podemos permitirnos que as familias sigan dependendo da súa capacidade de loita individual para acceder a dereitos que deberían estar garantidos”.

Bienestar integral

Precisamente es en ese objetivo, en el de conseguir garantizar el bienestar integral, los derechos y la plena inclusión de las personas con TEA es en el que enmarcó Fabiola García la elaboración del Plan Galego do Autismo.

Durante su intervención en el acto celebrado en el centro de día del Monte do Gozo de la Federación Autismo Galicia, la conselleira de Política Social recordó que el Gobierno autonómico trabaja también en un Plan Estratéxico de Galicia en materia de discapacidad para definir un marco global de actuación que permita avanzar en la igualdad de oportunidades y en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En lo referente al autismo, fijó para 2027 la puesta en marcha de un plan que pondrá el acento en el refuerzo de los recursos e intervenciones dirigidas al diagnóstico y atención temprana, así como en garantizar una salud integral y asegurar una respuesta educativa inclusiva y de calidad en todas las etapas, sin olvidar el impulso de la transición a la vida adulta, facilitando el acceso al empleo y a la formación.

Apoyos para una vida independiente

El plan prevé también desarrollar una red suficiente de apoyos para la vida independiente, el fomento de la inclusión social y de la participación comunitaria, y la promoción de la formación y sensibilización de los profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y social. Se completará con el fortalecimiento de los recursos de información, orientación y apoyo a las familias y personas cuidadoras, la promoción de la investigación y la mejora del conocimiento social sobre el TEA, así como el refuerzo de la coordinación entre los distintos agentes implicados.

Centro de atención integral en Friol

No olvidó la importancia del papel que juegan las entidades sociales y la colaboración que mantienen con la Xunta, poniendo como ejemplo el centro de atención integral a personas con autismo que el Ejecutivo gallego está impulsando en Friol, con una inversión total de 4,7 millones de euros, y que será el primero de este tipo en la comunidad, con 48 plazas.

En esta jornada conmemorativa también participaron Ismael Villar Taboada, de la asociación Aspanaes; Adrián Márquez Prol y José Estévez Muleiro, de la Fundación Menela, quienes compartieron sus experiencias propias.

Pese a que no hay censos oficiales sobre personas con autismo ni a nivel autonómico ni estatal, desde la federación se apunta que extrapolando los datos de prevalencia de estudios epidemiológicos en Europa, habría un caso de TEA por cada cien nacimientos, con lo que en España serían casi 500.000 personas autistas y en Galicia unas 27.000.