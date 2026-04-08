'Cazan' a una conductora con cocaína en el coche tras dar positivo en un control de alcoholemia en Santiago
Los hechos se registraron en la madrugada del miércoles en la avenida Rosalía de Castro
Una conductora fue denunciada en la madrugada de este miércoles en Santiago tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado por la Policía Local. Los hechos tuvieron lugar en la avenida Rosalía de Castro, minutos antes de las 01.00 horas, cuando agentes locales dieron el alto al vehículo dentro de un dispositivo de control. Tras practicarle la prueba de alcoholemia, el resultado fue positivo en vía administrativa, por lo que se procedió a la apertura de las correspondientes diligencias.
Durante la intervención, los efectivos policiales también identificaron a la conductora como usuaria del vehículo y le intervinieron cocaína. Como consecuencia de los hechos, se tramitó la correspondiente denuncia y se procedió a la inmovilización del vehículo.
Dos accidentes de tráfico
Este no fue el único suceso que se registró en la capital gallega en las últimas horas, ya que durante la noche del martes se contabilizaron dos accidentes de tráfico. El primero tuvo como escenario la rúa Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, con tres vehículos implicados, con resultado de danos materiales. Y minutos antes de medianoche, a las 23.50 horas, en la rúa Murcia, se registró una colisión entre dos vehículos, también con resultado de "danos materiais", indicaron desde la Policía Local.
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