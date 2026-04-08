Este centro de belleza de Santiago sortea un cambio de imagen al completo a coste cero
El negocio Náyade Belleza escogerá al ganador de una transformación corporal valorada en 3.500 euros a través de sus redes sociales
Este programa personalizado, de entre tres y seis meses de duración, incluye seguimiento semanal
El Correo Gallego
Con la llegada de la primavera, el centro Náyade Belleza, ubicado en Santiago de Compostela y dirigido por Loly Vidal, ha puesto en marcha una iniciativa innovadora para promover el cuidado personal y la salud: el sorteo de una transformación corporal integral valorada en 3.500 euros.
La acción, que se desarrollará a través de redes sociales, permitirá a una persona beneficiarse de un programa completamente personalizado con una duración de entre tres y seis meses. El tratamiento incluirá seguimiento semanal y estará adaptado a las necesidades específicas del ganador o ganadora.
«Vamos a regalar una transformación corporal de varios meses, totalmente gratuita, con seguimiento semanal», explicó Vidal, quien subraya que el objetivo es demostrar la eficacia de un método basado en la personalización y el acompañamiento continuo.
Desde Náyade Belleza apuestan por un enfoque integral que combina estética y salud. El programa aborda aspectos clave como la alimentación, el descanso, el estrés y los hábitos diarios, partiendo siempre de una valoración inicial individualizada respaldada por un equipo profesional: «No hay milagros en esta vida, pero sí cambios reales, especialmente cuando se trabaja en el estilo de vida».
"Cada cuerpo es distinto y cada proceso también"
En este sentido, el centro defiende la importancia de abandonar las dietas genéricas y apostar por planes adaptados a cada persona: «Cada cuerpo es distinto y cada proceso también». Además, el programa se complementa con recomendaciones de actividad física personalizadas y la colaboración con profesionales especializados, reforzando así un modelo multidisciplinar centrado en la salud global.
Las personas interesadas en participar en el sorteo impulsado por Náyade Belleza podrán hacerlo a través de las redes sociales del centro, donde se darán a conocer las bases y condiciones de la iniciativa.
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