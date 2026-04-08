Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro senfogar BelvísComercio SantiagoAutovía BriónArtemis IIGuerra Oriente Medio
instagram

Este centro de belleza de Santiago sortea un cambio de imagen al completo a coste cero

El negocio Náyade Belleza escogerá al ganador de una transformación corporal valorada en 3.500 euros a través de sus redes sociales

Este programa personalizado, de entre tres y seis meses de duración, incluye seguimiento semanal

Loly Vidal, directora del centro Náyade Belleza.

Loly Vidal, directora del centro Náyade Belleza. / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

Con la llegada de la primavera, el centro Náyade Belleza, ubicado en Santiago de Compostela y dirigido por Loly Vidal, ha puesto en marcha una iniciativa innovadora para promover el cuidado personal y la salud: el sorteo de una transformación corporal integral valorada en 3.500 euros.

La acción, que se desarrollará a través de redes sociales, permitirá a una persona beneficiarse de un programa completamente personalizado con una duración de entre tres y seis meses. El tratamiento incluirá seguimiento semanal y estará adaptado a las necesidades específicas del ganador o ganadora.

«Vamos a regalar una transformación corporal de varios meses, totalmente gratuita, con seguimiento semanal», explicó Vidal, quien subraya que el objetivo es demostrar la eficacia de un método basado en la personalización y el acompañamiento continuo.

Desde Náyade Belleza apuestan por un enfoque integral que combina estética y salud. El programa aborda aspectos clave como la alimentación, el descanso, el estrés y los hábitos diarios, partiendo siempre de una valoración inicial individualizada respaldada por un equipo profesional: «No hay milagros en esta vida, pero sí cambios reales, especialmente cuando se trabaja en el estilo de vida».

"Cada cuerpo es distinto y cada proceso también"

En este sentido, el centro defiende la importancia de abandonar las dietas genéricas y apostar por planes adaptados a cada persona: «Cada cuerpo es distinto y cada proceso también». Además, el programa se complementa con recomendaciones de actividad física personalizadas y la colaboración con profesionales especializados, reforzando así un modelo multidisciplinar centrado en la salud global.

Las personas interesadas en participar en el sorteo impulsado por Náyade Belleza podrán hacerlo a través de las redes sociales del centro, donde se darán a conocer las bases y condiciones de la iniciativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
  2. Santiago dijo adiós en los últimos años a sus negocios más emblemáticos
  3. Activado el aviso amarillo por tormentas eléctricas con posibles granizadas en Santiago: estas son las horas críticas
  4. El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
  5. La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta
  6. Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada esta semana
  7. Ames roza las 15.000 afiliaciones y ya es el tercer concello gallego con más peso del sector servicios
  8. Buscan a diez propietarios para notificar y avanzar en el polígono agroforestal previsto en Valga

La plaza del Obradoiro albergará un hospital de campaña para peregrinos en el Xacobeo 2027

La Federación Autismo Galicia respalda la creación de un plan gallego para la inclusión de personas con TEA

La Federación Autismo Galicia respalda la creación de un plan gallego para la inclusión de personas con TEA

Nerea Pascual, influencer solidaria, presenta su nuevo libro en Santiago

Nerea Pascual, influencer solidaria, presenta su nuevo libro en Santiago

Este centro de belleza de Santiago sortea un cambio de imagen al completo a coste cero

Raxoi apela ao longo prazo para mellorar o rural: a oposición ve un «abandono»

Raxoi apela ao longo prazo para mellorar o rural: a oposición ve un «abandono»

Vuelve la estafa del amor, un timo que también se registró cerca de Santiago

Vuelve la estafa del amor, un timo que también se registró cerca de Santiago

O Monte do Gozo volverá ser o epicentro da loita contra o mal de Duchenne

O Monte do Gozo volverá ser o epicentro da loita contra o mal de Duchenne

O PP achaca á "falta de xestión" do goberno local os malos datos turísticos de Santiago

O PP achaca á "falta de xestión" do goberno local os malos datos turísticos de Santiago
Tracking Pixel Contents