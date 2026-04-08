La compostelana expondrá este jueves ante Sanidad "mis argumentos para adelantar las mamografías a los 40 años"

Convaleciente de la pequeña intervención a la que fue sometida este lunes para colocarle un reservorio subcutáneo, pero con la misma energía y con el convencimiento de que su lucha es por una buena causa, la compostelana María Varela viaja ya rumbo a Madrid, donde este jueves será recibida en el Ministerio de Sanidad por el director Salud Pública y Equidad, Pedro Gullón, con quien conversará sobre la campaña que inició en noviembre pasado, coincidiendo con el día de su 43 cumpleaños, para reclamar que el cribado de cáncer de mama se adelante en España a los 40 años para todas las mujeres.

Una campaña en Change.org, change.org/MamografiasALos40, a la que ya se han adherido más de 86.300 firmas y que continúa abierta para quienes quieran sumarse a la iniciativa de esta santiaguesa afincada en A Baña que subraya, en conversación con EL CORREO GALLEGO, que durante todos estos meses “me han llegado testimonios de muchas otras mujeres como yo, a las que les diagnosticaron un cáncer de mama antes de los 50; por desgracia no somos ni dos ni tres, y cada vez hay más casos en gente joven”. De hecho, en esta ocasión le acompaña Laura Fontano García, otra paciente a la que detectaron un tumor mamario a los 41 años.

Acude con receptividad

Ya en el ministerio, estará acompañada por María de la Cruz, de Change.org, y aunque tiene claro cuál es su objetivo como “activista” que se declara de este objetivo, insiste en que primero “escucharemos lo que nos tienen que decir y luego les expondremos nuestro punto de vista, nuestros argumentos para solicitar que se adelante el cribado”.

Satisfecha ya por todo el debate que se está generando en torno a ello, cada día está más convencida de una lucha que “corroboran estudios como el que publicasteis el otro día en EL CORREO GALLEGO, según el cual uno de cada tres cánceres detectados con el cribado en Galicia están en un estadio avanzado”. Y alude también a investigaciones que apuntan a que “a partir de los 40 son mayores los pros que los contras de las mamografías”, o plantea la reflexión de si un programa de cribado como el que se lleva a cabo en comunidades como la gallega desde principios de la década de los noventa no estará desactualizado, para a continuación apuntalar las bases de una iniciativa que, según explica, comenzó "porque el día que cumplí los 43 años pensé que a lo mejor al año siguiente el tratamiento no me iba a permitir llevar adelante esta campaña y que era el momento, así que mientras pueda tirar, tiro".

"Tengo un cáncer que tiene mala pinta, pero en remisión parcial y con un tratamiento muy bueno que hace cinco años no existía" María Varela — Impulsora de la campaña para adelantar el cribado de cáncer de mama

De momento, y casi un año después de que en mayo pasado le diagnosticaran un cáncer metastásico, es también muy positiva con respecto a un tratamiento que le ha llevado a estar "en remisión parcial y que me da buena calidad de vida porque aunque conlleva dolores articulares, cansancio y a veces te levantas como si fueras una mujer de 70 años, no se me cae el pelo y, al ser un tratamiento oral que puedo tomar en mi casa, tampoco tengo que estar toda la mañana en el hospital".

Tratamiento innovador

Además, y como subraya María Varela, "tengo un cáncer que tiene mala pinta, pero estoy con un tratamiento muy bueno que hace cinco años no existía" y que mantiene el tumor en remisión parcial.

Agradecida del apoyo que siente por parte de su familia, que "me dicen que están muy orgullosos de mí", asegura que recibe a su vez energías de "mis compañeras que están pasando por un proceso similar, pero también de la gente que está firmando porque me ayudan a sostenerme, sin ellos no podría seguir adelante" y es que, a pesar del convencimiento con el que se ha embarcado en este proyecto para conseguir que la detección precoz logre evitar que muchas otras mujeres tengan que pasar por lo que ha tenido que afrontar ella, admite que "hay días en los que estás peor" y flaquean algo las fuerzas.