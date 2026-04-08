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La Feria del Libro de Santiago estrena pregonera

Mercedes Teixeiro Gato, profesora y dinamizadora cultural, abrirá la cita en Compostela, segunda del calendario de primavera verano que organiza la Federación de Librarías de Galicia

Merce Conxo, primera por la derecha, con más integrantes del club de lectura Caldo de Groria.

Merce Conxo, primera por la derecha, con más integrantes del club de lectura Caldo de Groria. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Ya se conoce el nombre de la pregonera para la Feria del Libro de Santiago, parte de un calendario de citas en Galicia que abrirá Ferrol (entre el 23 y el 26 de abril), dando paso luego a encuentros en Compostela, Lugo, O Porriño, Redondela, Ourense, Vigo, Ponteareas, Rianxo, A Coruña, Viveiro, Foz y Monforte de Lemos.

Apertura en Santiago

En Santiago de Compostela, abrirá la feria Mercedes Teixeiro Gato, profesora y dinamizadora cultural parte del club de lectura Caldo de Groria, vinculado al C.I.F.P. Compostela (Centro integrado de formación profesional) y creado durante el pasado año 2025.

La Feria del Libro de Santiago se celebrará desde el sábado 2 de mayo al domingo 10 de mayo de 2026, en la Alameda, recinto habitual, con protagonistas y actividades por revelar. En la cita de 2025, la pregonera fue la librera compostelana Lola Puerta (de Aeneas).

Difusión da obra de Begoña Caamaño

"Merce Teixeiro ten unha longa traxectoria no impulso das bibliotecas escolares e dos clubs de lectura, e unha figura clave na difusión da obra de Begoña Caamaño, converténdose nun referente do fomento lector desde o ámbito educativo e social", señalan desde la Federación de Librarías de Galicia, entidad impulsora de este mapa ferial de Galicia con 13 citas en el presente 2026.

Club de lectura del profesorado en uan reunión de marzo de 2026 para hablar de &quot;Solo quería bailar&quot;, de Greta García.

Club de lectura del profesorado en uan reunión de marzo de 2026 para hablar de "Solo quería bailar", de Greta García. / Cedida

Esta nueva edición de las ferias del libro de Galicia sintetiza su espíritu cultural por medio de este lema: "A porta a universos infinitos".

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Pregones de otras ferias

En cuanto al resto de pregones en Galicia, en Lugo lo hará Lois Pérez; Alba Guzmán y Óscar Guzmán (padre e hija), en Ourense; en Vigo, será Manuel Esteban; en A Coruña, Bea Lema, Premio Nacional de Cómic 2024 por El cuerpo de Cristo (editado por Astiberri); y en Foz, Abril Camino, entre otras personas protagonistas de esta programación de ferias del libro.

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