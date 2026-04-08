Buscan figurantes en Santiago para la nueva serie de Netflix ambientada en Galicia

Lobo, la nueva gran apuesta de Netflix ambientada en Galicia y potagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa, volverá a convertir Santiago este abril en un gran plató de rodaje.

La ficción, que podría llegar a nuestras pantallas a lo largo de 2027, se centra en la figura de Manuel Blanco Romasanta, un sastre itinerante que vivía en la Galicia rural del siglo XIX y que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España.

Tras los rodajes de la ficción de la productora coruñesa Vaca Films llevados a cabo a finales de enero en el entorno de la Catedral de Santiago o los rodajes en los últimos meses en gran parte de la geografía gallega (Lalín, Oleiros, Betanzos, Monfero, O Courel, Celanova, Ribadavia, Sobrado dos Monxes o Allariz, entre otros), esta gran producción de la plataforma roja regresa esta próxima semana a la capital gallega.

Rodaje de 'Lobo' en Santiago / Jaime Olmedo / Netflix

Nuevo casting en Santiago

Así lo ha anunciado la empresa Toma Extra Castings, que abrió este miércoles un casting para encontrar hombres y mujeres de entre 18 y 80 años que quieran participar como figurantes en la serie.

Las grabaciones tendrán lugar en Santiago entre el 14 y el 24 de abril, en horario aproximado de 8.00 a 18.00. Además, como avanza la propia empresa, se trata de un trabajo remunerado. Por otro lado, es imprescindible ser una persona contratable y tener disponibilidad completa durante las fechas indicadas.

Requisitos

En cuanto al aspecto físico, hay una serie de requisitos: cortes de pelo clásicos (evitando estilos modernos, no se permiten rapados por ningún lado ni degradados), cabello sin teñir, sin tatuajes en zonas muy visibles (cara, cuello, manos...) y que no haya participado anteriormente en los rodajes de Lobo.

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Para apuntarse es necesario cubrir el formulario disponible en este link. Además, para cualquier duda, la organización ha habilitado el número 639 58 18 59, solamente disponible a través de WhatsApp.