El hotel de Santiago que se cuela entre los "imprescindibles" de National Geographic: "Más que un hotel es..."

Viajar es, para muchos, una forma de reconectar con uno mismo. Elegir destino, planificar rutas o descubrir rincones únicos forma parte de la experiencia, pero hay un elemento clave que puede marcar la diferencia: el alojamiento. Entre hoteles con encanto, escapadas rurales o propuestas de lujo, encontrar el lugar perfecto para descansar y desconectar no siempre es fácil.

Precisamente para orientar a los viajeros en esa búsqueda, National Geographic ha elaborado una selección de los "hoteles wellness imprescindibles" de España: "Estos hoteles invitan a experimentar el bienestar en estado puro y a cuidar sin prisas el cuerpo y la mente".

En total, seis establecimientos han sido elegidos por National Geographic por ofrecer "maravillosos espacios concebidos para alcanzar el nirvana", entre ellos un hotel situado en Santiago de Compostela.

Un "hotel muy especial" en Santiago

"En plena naturaleza, ocupando una antigua fábrica papelera del siglo XVIII se hubica un hotel muy especial". Así presenta National Geographic a este hotel compostelano, que no es otro que A Quinta da Auga, el único Relais & Châteaux de Galicia.

Situado a las afueras de Santiago y rodeado de un frondoso bosque de robles centenarios y a orillas del río Sar, National Geographic destaca de él que, más que un hotel, "es un refugio concebido para acoger y mimar a los huéspedes".

"Un encanto incomparable"

National Geographic pone especial énfasis en su estética y personalidad. Sus 51 habitaciones, "tremendamente acogedoras" y todas distintas entre ellas, cuentan con "un encanto incomparable y una decoración deliciosa".

Cada habitación ha sido diseñada de forma individual, combinando elementos clásicos y contemporáneos, y manteniendo siempre una conexión directa con el entorno natural. De hecho, todas ofrecen vistas al paisaje que rodea el complejo, reforzando esa sensación de calma y aislamiento.

Una de las estancias del hotel A Quinta da Auga / Relais & Châteaux

"Integrado a la perfección en el entorno y bajo los parámetros de la sostenibilidad ambiental, el hotel es un rincón de sensaciones donde la gente puede perder la noción del tiempo y aprender eso que es no hacer nada", señala National Geographic, que lo tiene claro: "a A Quinta da Auga se viene descansar, a paserar por el bosque y a relajarse en su spa".

Reconocido internacionalmente

Esta no es la primera vez que la prensa especializada se hace eco de los encantos de este hotel de la capital gallega.

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Hace dos años, el prestigioso periódico The Times recomendaba A Quinta da Auga entre los lugares más destacados para dormir en una visita a Galicia.