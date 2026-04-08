Llega a Santiago la exposición inmersiva ‘Ítaca. Un viaje por la educación financiera’, abierta en Afundación

Abanca y su Obra Social, Afundación inauguraron este miércoles en Santiago (en la sede de la Praza de Cervantes) una exposición interactiva llamada Ítaca. Un viaje por la educación financiera. Es una experiencia inmersiva de entrada gratuita que utiliza los personajes y situaciones de La Odisea, el famoso poema épico griego de Homero.

La muestra fue presentada por el coordinador del área de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de Afundación, José Manuel Mourelo, y la coordinadora adjunta de Educación Superior de Afundación y comisaria de la exposición, Carlota Sánchez-Montaña Puga.

Retos financieros

La muestra ofrece metáforas de los retos financieros que nos encontramos a lo largo de nuestra vida. Así, buscar abordar de manera novedosa para públicos de todas las edades los conocimientos, actitudes y comportamientos necesarios para avanzar hacia un mayor bienestar financiero.

El objetivo final es promover una actitud positiva hacia la gestión del dinero. Para ello, "proporciona herramientas y conocimientos sobre conceptos como la inflación, las deudas, los imprevistos, las ganancias, las pérdidas, los gastos o los riesgos cibernéticos, que son necesarios para afrontar los desafíos que nos alejan de nuestras metas financieras", detallan desde la organización.

Otro plano de la apertura de la muestra 'Ítaca. Un viaje por la educación financiera'. / Afundación

Horarios

La exposición Ítaca. Un viaje por la educación financiera. está abierta en el Centro Abanca Obra Social de la Praza de Cervantes, hasta el 15 de septiembre. Puede visitarse de lunes a viernes de 17.30 h. a 20.30 horas, y los sábados de 12.00 h. a 14.00 h. y de 17.30 n. a 20.30 horas.

Este proyecto se enmarca en la colaboración que mantiene el banco con Ceca y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) para la promoción de la educación del ámbito financiero.

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Visitas guiadas gratuitas

Habrá visitas guiadas gratuitas para el público en general y también un programa específico de recorridos para escolares. Las reservas se gestionan a través de la web de Ataquilla o por email: areaeducativacompostela@afundacion.org. Se hacen las visitas los días 22 y 29 de abril y 6, 13, 20 y 27 de mayo, siempre a las 19 horas (hasta dos personas por inscripción para un aforo máximo 25 participantes).