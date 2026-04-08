Este fin de semana
Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
Una pequeña parroquia estradense organiza este fin de semana sus grandes fiestas con tres de las mejores orquestas gallegas: Panorama, Olympus y París de Noia, además de pulpeiro y una gran carpa para disfrutar sin preocuparse del tiempo
Tiene menos de 200 habitantes, está a unos cuarenta minutos de Santiago y los próximos viernes y sábado, 10 y 11 de abril, respectivamente, traerá a tres de las mejores orquestas de Galicia a sus grandes fiestas patronales.
Estamos haciendo referencia a la pequeña parroquia estradense de Nigoi que, tras tener que cancelar sus fiestas en honor a la Virxe de Candelaria de febrero por mal tiempo, celebrará por todo lo alto sus grandes festejos de abril en honor a la Calendaria y a San Blas este fin de semana.
Fiestas Nigoi 2026
Para ello, la comisión de fiestas de Nigoi trae a tres de las mejores orquestas de Galicia en la actualidad: Panorama, Olympus y París de Noia.
Los festejos arrancarán el viernes, 10 de abril, con verbena a cargo de la París de Noia y la Discoteca Pirámide XL con el DJ Marcos Kintana.
Ya durante el sábado, 11 de abril, la sesión vermú correrá a cargo de la Charanga Charandonga y gran verbena con las orquestas Olympus y Panorama.
Desde la comisión de fiestas han informado que ya tienen todo listo para acoger dos grandes días de fiestas, que se ampliarán al domingo, 12 de abril, con una sesión vermú con la Banda Municipal da Estrada.
Pulpeiro, carpa y buen ambiente
"Campo preparado para as orquestas, un dos poucos campos onde a Orquesta Panorama poderá abrir o seu palco o completo! E vós ídelo perder?", ha compartido la comisión organizadora a través de redes sociales, que ya ha habilitado además amplios aparcamientos "con bos accesos".
Además de convertirse en el epicentro de la verbena gallega este fin de semana, también habrá pulpeiro a cargo de Piñeiro Pulpeiras y una gran carpa "para gozar da festa sen preocuparse polo tempo".
"Música, ambiente brutal e unha enerxía que non vas querer perder", aseguran desde la organización. Y tú, ¿todavía te lo estás pensando?
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