El "Mercado da arte" aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
El Outlet compostelano acoge una jornada cultural donde creadores de toda España compartirán su arte
Santiago se prepara para vivir un fin de semana diferente con la llegada el sábado 11 de abril al Outlet de Área Central del "Mercado da arte", una cita que convertirá el centro comercial compostelano en un gran escaparate de creatividad, talento emergente y artesanía contemporánea.
Durante todo el día, de 11.00 a 20.30 horas, la esquina amarilla de Área Central acogerá a más de 80 artistas y creadores de toda Galicia y de distintos puntos de España, en un evento que busca acercar el arte al público general en un entorno accesible y dinámico.
Un mercado artesanal y diferente
Organizado por No todo el pescado está vendido, el "Mercado da arte" ofrecerá una experiencia diferente al consumo tradicional. Los visitantes podrán recorrer decenas de puestos donde descubrir y comprar obras originales de ilustración, pintura, cerámica, orfebrería o textil.
Cada pieza expuesta destaca por su carácter artesanal y su identidad propia, reforzando el valor de lo hecho a mano frente a la producción en masa. La cita se perfila, por tanto, como un plan ideal para quienes buscan regalos exclusivos o quieren apoyar el talento local.
Música, literatura y propuestas para todos
El evento no se limitará a la exposición artística, ya que además de la zona expositiva, la programación incluye actividades culturales pensadas para todos los públicos: a las 12.30 horas, actuación musical de Paco Nogueiras; a las 16.30 h., presentación del libro Las amigas del espejo de Alejandro López; y a las 18.00 h., concierto de Modulador das Ondas.
Una combinación de arte, música y literatura que convierte el mercado en un plan cultural completo para toda la familia.
Ajedrez para completar la jornada
La actividad no se detiene ahí. Paralelamente al "Mercado da arte", la esquina azul acogerá durante la mañana el campeonato escolar Xogade Xadrez Santiago y el III Torneo Blitz Xadrez Compostela para adultos, reuniendo a cerca de 200 ajedrecistas.
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