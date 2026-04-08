‘Unha tarde con Samuel’
O Monte do Gozo volverá ser o epicentro da loita contra o mal de Duchenne
O cross e a andaina solidaria pola investigación desta enfermidade celebrarase o 25 de abril
O Monte do Gozo acollerá o sábado 25 de abril a sexta edición do Cross e da Andaina Solidaria a favor da investigación da distrofia muscular de Duchenne-Becker, enfermidade xenética e dexenerativa que padece o compostelán Samuel Mata. Esta nova edición de ‘Unha tarde con Samuel’ foi presentada no Pazo de Raxoi pola concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, xunto a Samuel Mata, o seu pai Juanma Mata, e representantes da Federación Galega de Atletismo e do Club Atletismo Obradoiro.
A concelleira animou á veciñanza a participar nunha proposta que combina deporte, solidariedade e compromiso social, e destacou "o exemplo de superación de Samuel e da súa familia", así como "o valor do deporte como ferramenta de transformación social". Tamén subliñou que esta proba "está consolidándose como unha cita de referencia no calendario deportivo e solidario da cidade".
Inscrición e doazóns
Segundo explicou Samuel Mata, toda a recadación obtida a través das inscricións, do merchandising, do café solidario e das achegas mediante o dorsal cero destinarase á asociación Duchenne Parent Project España. A actividade está aberta a todas as idades e contará con cinco modalidades, desde a andaina de 2,8 quilómetros e o cross absoluto de 5 quilómetros ata probas adaptadas ás categorías infantís. As inscricións permanecerán abertas ata o 22 de abril na web de Carreiras Galegas, onde se permite tamén facer doazóns.
Juanma Mata, pai de Samuel, animou a disfrutar deste gran día, visibilizar esta enfermidade rara e acompañar. Pola súa parte, Iván Sanmartín trasladou o apoio da Federación Galega de Atletismo, mentres que Amador Pena, en nome do Clube Atletismo Obradoiro, valorou que a proposta ofrece "un circuíto e unha zona espléndida para correr".
A concelleira recomendou acudir en transporte público ou acceder por San Marcos en caso de ir en coche particular, xa que a rúa das Estrelas estará cortada ao tráfico pola coincidencia doutros eventos deportivos.
Apertura do pavillón de Santa Isabel
Por outra banda, Lueiro aproveitou a comparecencia para informar de que desde este mércores xa está dispoñible para o seu uso o pavillón de Santa Isabel despois de rematar as obras. Puntualizou que a apertura será progresiva, xa que, «derivado da obra, hai uns detalles que aínda temos que ir solucionando».
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- Caos en autovía AG-56: cuatro heridos en dos accidentes dejan colas kilométricas en los accesos a Santiago
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago dijo adiós en los últimos años a sus negocios más emblemáticos
- Ames roza las 15.000 afiliaciones y ya es el tercer concello gallego con más peso del sector servicios
- La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta
- La Xunta de Galicia finalizará en abril la restauración del retablo mayor de San Fins de Sales, en Vedra
- Registrado un temblor de magnitud 1,7 con epicentro en Santiago