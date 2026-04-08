Nadie quiere la Finca do Espiño: la subasta millonaria de Santiago acaba en fracaso

Lo que en su día estaba llamado a convertirse en una de las grandes operaciones inmobiliarias de Santiago ha terminado en un resultado tan esperado como contundente: nadie ha querido pujar. La subasta judicial de la Finca do Espiño, con un valor fijado en 13.130.415 euros, se ha cerrado sin registrar una sola oferta, evidenciando el escaso atractivo actual de uno de los suelos más conocidos de la ciudad. El proceso, impulsado en el marco de una ejecución hipotecaria por la Sareb contra la sociedad Management Santiago SL, buscaba saldar una deuda que supera los 8,5 millones de euros. Sobre el papel, la operación reunía todos los ingredientes para captar interés: una parcela de 8.000 metros cuadrados, próxima al casco histórico y con antecedentes de desarrollo urbanístico. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta.

El principal factor que explica este desenlace está en el cambio de reglas que sufrió el terreno hace poco más de un año. Aunque la subasta presentaba la finca como suelo urbano con aprovechamiento edificable, el Concello de Santiago aprobó en enero de 2025 una modificación del PXOM que eliminó cualquier posibilidad de construir en la parcela. Desde entonces, su destino es convertirse en zona verde de titularidad pública, lo que limita por completo su rentabilidad para cualquier inversor privado.

La contradicción entre el precio de salida y el valor real del suelo en su nueva situación ha resultado determinante. Mientras el portal del Boletín Oficial del Estado mantenía la subasta en más de 13 millones de euros, el propio Ayuntamiento contempla adquirir la finca mediante expropiación por apenas 1,14 millones. Esta enorme diferencia ha actuado como un freno evidente para posibles compradores, que se enfrentaban a una inversión elevada sin posibilidad de desarrollo urbanístico.

Ni siquiera las condiciones del proceso —que exigían un depósito superior a 650.000 euros para participar— lograron activar el interés. La subasta, desarrollada de forma electrónica durante varias semanas, concluyó sin actividad, confirmando el desajuste entre las expectativas económicas iniciales y la realidad urbanística actual del terreno. El caso resulta especialmente llamativo por el pasado del enclave. Hace más de dos décadas, el arquitecto Jean Nouvel llegó a proyectar en este espacio un complejo residencial innovador destinado a personas mayores, dentro de un modelo de cohousing que nunca llegó a ejecutarse. Aquel planteamiento impulsó incluso la adaptación del planeamiento urbanístico en 2004, que permitía usos residenciales, asistenciales o hoteleros. Hoy, sin embargo, ese horizonte ha desaparecido por completo.

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Con la subasta desierta, el futuro de la Finca do Espiño queda ahora en manos de la administración local, que mantiene su intención de incorporarla al sistema de zonas verdes de la ciudad. Lo que iba a ser una operación millonaria se transforma así en un ejemplo claro de cómo un cambio urbanístico puede desactivar por completo el interés del mercado y dejar sin compradores incluso a un activo de gran tamaño y ubicación estratégica.