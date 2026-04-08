Nerea Pascual, influencer solidaria, presenta su nuevo libro en Santiago

Nerea Pascual (Alicante, 2001) visita esta semana Santiago. Es además @lanenahbrugal, tiktoker de éxito y vicepresidenta de la Asociación Charlie, que ayuda a menores que padecen cáncer y a sus familias en memoria de Carlos Sarriá (Charlie), «un guerrero contra el Sarcoma de Ewing, que compartió su lucha en redes sociales con humor y positivismo», detallan desde la ONG.

Suanterior libro de Nerea Cuando el cielo se vuelva amarillo, editado por MatchStories (Grupo Planeta) brota de esta pregunta:¿Qué harías si tu relación tuviese fecha de caducidad? Y ese debut aborda la historia real de Charlie y la propia Nerea Pascual, que ahora sueña con ser literata tras lanzar Amor fuera de serie, una seunda obra publicada por el mismo sello.

Dedicarse a la escritura

Este jueves, presenta en Santiago (19 horas), en la Casa del Libro, ‘Amor fuera de serie’...

Mi primera novela estaba basada en una historia real, en la historia que viví con mi ex pareja, en algo que contamos en redes sociales y, desde un principio, sabía que la gente, en parte, me iba a tratar en cariño, y esta nueva novela, que es una comedia romántica, es algo totalmente inventado, como si ya hablase como autora firme, por así decirlo, con idea de poder dedicarme a la escritura...

"Violeta Reed, una autora de comedias románticas, también me inspira bastante" Nerea Pascual — Influencer y escritora

Películas como influencia

¿Y si citamos referentes?

Básicamente las comedias románticas de los años 2000. De hecho, en la novela hay muchas referencias a ellas, a 10 razones para odiarte (1999), Cómo perder a un chico en 10 días (2003), películas que me han influenciado mucho a la hora de escribir esta novela. Y citaría los libros de Violeta Reed, una autora de comedias románticas que también me inspira bastante.

Olivia, la fotógrafa protagonista del libro, se cruza en Nueva York con Enzo Verona, «un capullo encantador», según la solapa, ¿Por qué elige esa ciudad?

Por esas comedias románticas que he visto desde adolescente, sentía que no podía ubicar la historia en otro sitio que en Nueva York y con ese sueño americano que luego no es tan maravilloso como plantean las películas. En mi generación nos hemos criado con esa idea de que Estados Unidos es maravilloso, como cuentan High School Musical (2006) y luego te das cuenta de que se está mejor aquí... aunque solo he viajado hasta allí a través de los libros y las películas: Me gustaría ir a EEUU porque me ha inspirado mucho y he investigado muchos lugares de allí para que todo en la trama sea verídica. Ojalá pueda ir algún día pero solo de paso, no para vivir.

Experiencia solidaria en Galicia

¿Qué partes de Galicia conoce?

Estuve hace dos años en Vigo porque tengo una amiga allí, y el año pasado hice el Camino de Santiago. Hice el portugués con la variante espiritual porque fui con varias personas integrantes de la Asociación Charlie, y fue una experiencia muy chula. Éramos 50 personas: adolescentes ya o curados o en proceso de revisiones, oncólogos y oncólogas, profesores del aula hospitalaria de Alicante, y las familias... y grabamos un documental que saldrá este año.

Tras formarse en el mundo de la estética y el maquillaje, ¿valora estudiar algo especifico vinculado al mundo de la escritura o prefiere el camino autodidacta?

Siempre está bien formarse y me he planteado seguir formándome a nivel literario pero, de momento, vamos a ver cómo funciona esto. Escribir es una faceta que me gusta mucho. Tengo mil ideas y me encantaría desarrollarlas. Ese es mi sueño y mi objetivo, y espero lograrlo.

Nuevo uso de las redes

Hay un bum de series y películas que parten de libros... ¿hay trazas de guión?

Después de escribir un libro, una novela, el sueño de cualquier autor es: ‘Ojalá pueda ver esto a nivel audiovisual!’ Soñar es gratis y a mi me encanta soñar, así que me encantaría que cualquiera de las dos novelas se pudiera llevar a la pantalla.

"Antes solo me centraba en las redes sociales y desde que he descubierto el mundo de los libros, cada vez las dejo un poquito más de lado" Nerea Pascual — Influencer y escritora

¿Ha variado su uso de las redes a raíz de publicar el pasado marzo esta segunda novela?

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Ha ido cambiando mucho porque antes, por ejemplo, solo me centraba en las redes sociales y desde que he descubierto el mundo de los libros, cada vez las dejo un poquito más de lado, pero se complementan bastante bien, así que tampoco lo quiero dejar el todo, pero sí que me gustaría centrarme al cien por cien en los libros. Tengo ideas para nuevas historias pero quiero mantener los pies en la tierra y centrarme en la promoción de Amor fuera de serie.