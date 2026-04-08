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Nuevo corte de tráfico en Santiago: una calle que da acceso a un centro sanitario del Ensanche estará cerrada este sábado

El transporte urbano también sufrirá modificaciones mientras dure la actuación

La calle estará cerrada este sábado por la mañana

La calle estará cerrada este sábado por la mañana / Google Maps

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

Una calle que da acceso a un centro sanitario del Ensanche compostelano permanecerá cortada al tráfico este próximo sábado.

En un aviso colgado en la página web del Concello de Santiago, indican que en dicha vía estará restringida la circulación desde las 07:00 horas hasta las 09:00 horas debido a reparación de la isla subterránea que aloja los contenedores de basura.

En concreto hablamos de la calle Santiago León de Caracas, por la que se accede al centro de salud Concepción Arenal, uno de que más usuarios tiene de la capital de Galicia. Durante la actuación, tal y como informan desde el ayuntamiento, se limitará la circulación en la zona. Además, la entrada y salida de los garajes se realizará desde los dos extremos de la calle.

Modificaciones del transporte urbano

Con motivo de este corte, el transporte urbano que circula por la zona sufrirá modificaciones.

Las líneas afectadas son la 6, 6A, 12, 15, C4, C5 y P3, que continuarán por la Rosa y Fernando III O Santo, retomando su itinerario habitual en la rúa do Hórreo, mientras que la línea 15 seguirá por Santiago de Chile sin bajar hasta el Hórreo.

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En este tramo, quedará suprimida durante la duración de la actuación la parada 591 (Santiago León de Caracas), ubicada en la calle afectada.

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