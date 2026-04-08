La plaza del Obradoiro albergará un hospital de campaña para peregrinos en el Xacobeo 2027

La plaza del Obradoiro contará con un hospital de campaña temporal para atender a los peregrinos durante el Xacobeo 2027. Este dispositivo sanitario ofrecerá valoración inicial, curas y estabilización, además de derivación a otros centros en caso de necesidad, consolidando un modelo de asistencia que combina eficacia y proximidad en pleno corazón de Santiago. El acuerdo que hace posible esta instalación fue firmado este martes por Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade y presidente da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, y Enrique Marchesi-Herce, delegado da Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta. El 061 asumirá la dirección técnica y sanitaria del dispositivo, aportando material, equipamiento y personal especializado. Por su parte, la Orden cederá las instalaciones, coordinará el apoyo logístico y aportará personal voluntario para tareas auxiliares no sanitarias.

Entre las novedades del convenio destaca la activación de un refuerzo extraordinario durante el Xacobeo 2027, que ampliará recursos, horarios y capacidad del dispositivo. Se instalarán carpas adicionales para poder atender situaciones de emergencias colectivas, golpes de calor o deshidrataciones, asegurando una cobertura continua durante el Año Santo. El hospital efímero seguirá la estela de la eficacia demostrada en la campaña piloto del verano de 2024, cuando del 14 de julio al 18 de agosto se atendieron 133 personas. De estas, el 68 % correspondieron a lesiones cutáneas por rozaduras y el 15 % a dolores agudos derivados de esguinces o sobrecargas musculares. El 96 % de las asistencias fueron resueltas en el propio dispositivo, sin necesidad de derivación a otros centros.

El convenio firmado este martes tiene una vigencia hasta el 31 de marzo de 2028, con posibilidad de prórroga por cuatro años adicionales. Además, se creará una comisión de seguimiento que elaborará un informe final con datos sobre el número de atenciones, las patologías y otros elementos relevantes para la planificación de futuros dispositivos.

La instalación, situada en un lugar emblemático de la ciudad, también supone un guiño a la historia de Santiago: el Hostal de los Reyes Católicos comenzó su andadura como hospital de peregrinos, ofreciendo refugio y cuidados a quienes completaban su Camino. Así, el dispositivo sanitario moderno retoma un espíritu hospitalario histórico, adaptado a las necesidades de la actualidad y a la masiva afluencia de peregrinos prevista para el Año Santo.

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Con esta iniciativa, Santiago garantiza que los peregrinos podrán recibir atención inmediata y especializada en el punto final de su recorrido, reforzando la seguridad y la salud durante el Xacobeo 2027. La colaboración entre el 061 y la Orden de Malta combina experiencia, logística y voluntariado, asegurando que la plaza del Obradoiro se convierta en un espacio donde la asistencia sanitaria y la tradición se encuentran, cuidando a quienes llegan tras recorrer el Camino.