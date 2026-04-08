Os Ventos firma el contrato y asume la gestión de los centros socioculturales de Santiago

La difícil situación que han atravesado los centros socioculturales de Santiago en los últimos meses está a punto de llegar a su fin. Ayer se dio al fin un paso decisivo con la firma del contrato de los dos lotes del servicio, incluido el de atención al público, lo que allana el camino para recuperar la normalidad a partir de la próxima semana.

Tras un proceso marcado por retrasos administrativos y cambios en la adjudicación, el Concello formalizó finalmente el vínculo con la nueva concesionaria, Os Ventos, que asumirá la gestión de la red de centros. De este modo, y una vez resueltas las últimas cuestiones burocráticas, se prevé que el servicio funcione con regularidad en los próximos días.

Desde el ámbito laboral, la plantilla destaca una actitud de «buena voluntad» por parte de la empresa, que ya ha mantenido reuniones con las trabajadoras para abordar la reorganización del servicio. Sin embargo, persiste la preocupación por las nóminas pendientes desde octubre, una situación que sigue sin un calendario claro de resolución.

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El gobierno local continúa tramitando la fórmula para abonar esas cantidades, tras haber retenido facturas de la anterior concesionaria. En todo caso, todo apunta a que a partir del próximo lunes los centros socioculturales recuperarán sus actividades habituales con todas las garantías.