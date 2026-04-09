Xalundes, grupo gallego de rock, gana el Certamen de Grupos Musicales de la USC
La banda de Dani, Nico, Martín y Javi se impuso en la final a Fuego Lolita y Malezza, recibiendo un premio de 800 euros de premio
Dani, Nico, Martín y Javi están detrás del rock de Xalundes, uno de los muchos grupos de música emergentes en el panorama de Galicia que acaba de proclamarse ganador de la tercera edición del Certamen de Grupos Musicales de la USC, tomando el relevo de Ginko Biloba.
Xalundes se impuso en la final del miércoles en la Igrexa da Universidade a Fuego Lolita y a Malezza, que acabó en tercer lugar. La Universidade de Santiago les entregó premios de 800, 450 e 250 euros, respectivamente.
Este certamen busca fomentar y dar visibilidad a la actividad artística y creativa original, en el ámbito de la música moderna, de la comunidad universitaria de la USC y especialmente del estudiantado.
El jurado estuvo compuesto por participantes en las dos ediciones anteriores del concurso: Aprendiz, ünder y Diego Flâneur, que también acompañaron en la entrega de premios a la vicerrectora de Estudiantes y Cultura, Pilar Murias.
1º Xalundes, rock gallego y en gallego
Este grupo está compuesto por Martín López, estudiante de Psicoloxía; Nicolás Martínez, estudiante de Economía; y Javier Ripplinger y Daniel León, que como ellos mismos bromean son "adoptados". Grupo de rock gallego y en gallego, ya tienen experiencia en directos y festivales con su sonido que también tiene influencias del indie.
2º Fuego Lolita, entre físicos anda el biólogo
Grupo picheleiro nacido en el año 2024, está integrado por Lara López, Daniel Balsa, José Manuel Sánchez y Antonio Bouzo, estudiantes de Física, además de Adrián Caride, estudiante de Biología. Definen su música como pop-punk con aire rockero y están inmersos también en el certamen de nuevos grupos del Festigal.
3º Malezza, hard rock con alma de Conxo
Autodefinido como grupo de rock duro, está integrado por María García, estudiante de Medicina; Ariel Capelán, que cursa Ingeniería Informática; Antón Tobar, que estudia Educación Primaria, y Xoán García. El grupo tiene alma compostelana de Conxo por parte de Tobar, mientras que sus compañeros son de Ourense y Arteixo. Tiene una amplia presencia en redes.
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