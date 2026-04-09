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El túnel del Hórreo sufrirá cortes por las noches durante la próxima semana

Serán de lunes a jueves desde la 22.30 horas hasta las seis de la mañana debido a tareas de mantenimiento

El túnel del Hórreo cerrado previamente

El túnel del Hórreo cerrado previamente / J.T.

El Correo Gallego

Santiago

El Concello de Santiago ha informado a través de un aviso que figura en su página web, que el túnel del Hórreo sufrirá cortes de tráfico por las noches durante la próxima semana.

Tal y como explican desde Raxoi, el túnel permanecerá cerrado del lunes 13 al viernes 16, desde las 22.30 hasta las 6.00 horas, debido a tareas de mantenimiento por parte de la empresa concesionaria.

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En este sentido, la infraestructura permanecerá cerrada durante cuatro noche consecutivas (lunes, martes, miércoles y jueves), aunque desde el Concello avisan que estos cortes no se realizarán de manera simultánea en ambos tubos.

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