Fomento do espírito crítico
Corresponsabilidade cos países empobrecidos a través de 'Compostela + solidaria'
As xornadas sobre cooperación chegan á súa décima edición con 'Escola de activismos' e afirmando o vínculo co Sur global sen quitar o foco da polarización que promove a extrema dereita
A arte protagoniza a décima edición de 'Compostela + solidaria', unhas xornadas que buscan "visibilizar para que a cidadanía se sinta orgullosa da política solidaria" do Concello de Santiago. Falaba así a presidenta da Coordinadora Galega de ONGDs -Organizacións non Gubernamentais para o Desenvolvemento-, María Paz, na presentación desta nova campaña que bota a andar o vindeiro sábado.
En colaboración con Ami (a Unidade de Atención ás Migracións), Concello e coordinadora de ONGDs buscan rebater "o retroceso" ideolóxico en relación aos migrantes e á situación dos países "empobrecidos", nun contexto "polarizado" e bélico coma o de hoxe en día. "Buscamos fomentar a diversidade, o espírito crítico e a conexión co Sur global", dicía María Paz en rolda de prensa, na presentación destas xornadas que teñen como elemento vehicular a arte.
O vindeiro día 11 bota a andar esta décima edición de 'Compostela + solidaria' no Centro Xove da Almáciga coa 'Escola de activismos' e a banda Hip-hop Femenino de El Salvador, integrada no proxecto 'Activistas polo mundo que queremos', unha actividade aberta ao público maior de 16 anos que se vai desenvolver entre as 17 e as 19 horas.
Xunto a El Salvador, Honduras tamén terá presenza preeminente nesta edición das xornadas de cooperación, e de alí achegarase Elena Romero, de Barracón Digital, para profundizar no discurso alternativo, desta volta nas redes e aproveitando o software libre co obradoiro 'Software libre no teu peto'. Tamén no centro xove, o 21 de abril de 18 a 20 horas.
A Casa das Máquinas vai ser outro dos centros neurálixos de 'Compostela + solidaria', con contacontos, conversas e proxección de curtametraxes. O 8 de maio haberá un obradoiro de creación de relatogramas a cargo da artista compostelá Adela Vázquez. "A actividade está pensada especialmente para aquelas persoas e colectivos que desexen documentar e difundir a súa memoria e reivindicacións a través do debuxo".
Nesa xornada da Casa das Máquinas tamén se darán a coñecer 14 proxectos que neste 2026 recibiron a subvención municipal ao desenvolvemento que impulsa a Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais, que dirixe María Rozas.
Os escoitadoiros sobre esas outras realidades completaranse cunha oferta lúdica para o público familiar, co espectáculo de contacontos Historias dun mundo grande, a cargo de Bandullo Azul, e unha sesión de curtametraxes para diferentes idades.
'Compostela + solidaria' lembrará tamén ao pobo palestino, coas acuarelas das cisxordanas Nour e Anwar Abu Rayan. A través das súas pinturas e das reflexións que acompañan cada peza pódense coñecer as consecuencias do xenocidio sufrido polo pobo palestino.
A 'Escola de activismos' complétase coa participación da organización internacional More in Common, que ofrecerá un encontro en liña sobre "a polarización que está a determinar os discursos e comportamentos en diferentes ámbitos".
Polarización, migrantes e cooperación
Sobre o termo "polarización" e a maneira na que se terxiversan poñendo ao mesmo nivel o pacifismo e a ideoloxía de ultradereita falou María Paz, presidenta da Coordinadora Galega de ONGDs, mais tamén de como nos últimos tempos se "está a cuestionar a cooperación internacional", que trae como consecuencia directa que opten a menos fondos públicos.
"O goberno de Trump, unha das primeiras cousas que fixo foi eliminar a axuda humanitaria norteamericana", comentaba María Paz para lembrar que eliminar estes fondos supón que se deixen de "vacinar a millleiros de nenos en moitos países de África", unha medida a estadounidense que tamén ten o seu eco en Europa.
Fronte ao discurso da ultradereita, tanto Paz coma Rozas tiñan claro como unha das metas de 'Compostela + solidaria' que é necesaria a "corresponsabilidade", pois "todas as vidas teñen os mesmos dereitos".
Uns dereitos que se defenden dende os movementos cooperativos e pacifistas e que utilizan as forzas de extrema dereita, "racistas", afirmaba a concelleira nunha "falacia" na que "se deixa de cooperar cos países empobrecidos" ao tempo que se rexeita ás persoas migrantes, que "non abandonarína o seu país" se grazas á cooperación puideran ter un mellor desenvolvemento.
