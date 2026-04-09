Nuevo cierre en el comercio de Santiago: entra en concurso de acreedores y se despide tras más de 20 años en el Ensanche

La céntrica rúa Frei Rosendo Salvado, en pleno Ensanche de Santiago, pierde un comercio con más de 20 años de historia. La tienda de moda Emilio Iglesias ha iniciado el plan de liquidación por cierre, tras el proceso concursal en el que se encuentra inmersa la empresa desde el pasado 2 de marzo.

El establecimiento, ubicado a escasos metros de la Praza Roxa, luce ya en su escaparate el cartel de “Liquidación por cierre”, marcando el final de su actividad, tras dos décadas de trayectoria en el Ensanche, dado que su apertura en Santiago se remonta al año 2003.

El cierre se enmarca en la fase de liquidación del concurso de acreedores que afecta a la firma Emilio Iglesias, un proceso que implica a un total de 16 tiendas repartidas en 11 localidades gallegas (A Coruña, Ferrol, Carballo, Santiago, Ribeira, Lugo, Ourense, Pontevedra, A Estrada, Vilagarcía y Vigo). En conjunto, la situación impacta sobre una plantilla de 56 trabajadores, cuyo futuro laboral queda ahora en el aire.

La desaparición de este negocio supone un nuevo golpe para el tejido comercial del Ensanche compostelano, una de las zonas con mayor actividad económica de la ciudad. En los últimos años, las calles del centro han experimentado una notable rotación de locales, reflejo de las dificultades que atraviesa el pequeño y mediano comercio frente a los cambios en los hábitos de consumo y la creciente competencia del comercio electrónico.

Goteo de cierres

La situación de la empresa Emilio Iglesias es una muestra más de la dificultad del pequeño comercio para mantenerse a flote. A finales del año pasado, también en el Ensanche de Santiago, la boutique Mimolett, ubicada en el número 2 de la rúa Xeneral Pardiñas, en plena milla de oro, anunciaba su cierre. Y solo unos días después, Olivares Shoes & Bags Santiago, tienda especializada en zapatos de mujer, bolsos, abrigos y complementos de moda, también bajaba la persiana de forma definitiva tras una década de actividad en el número 7 de la rúa da República do Salvador, en pleno Ensanche de la capital gallega.

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Son solo una muestra del goteo de cierres que se registran en las calles más céntricas del Ensanche de Santiago, como Alfredo Brañas o Doutor Teixeiro, donde en pocos metros se contabilizan varios locales sin actividad que lucen el cartel de 'Se Alquila'.