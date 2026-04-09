Raxoi inicia las notificaciones del Plan Especial del Camino cuatro meses después de anunciar su exposición pública
Urbanismo atribuye la demora a la complejidad técnica del proceso de comunicaciones
La falta de información ha generado incertidumbre en las parroquias afectadas por el proyecto
El Plan Especial del Camino Francés (PE-3) de Santiago comenzará finalmente a activarse esta semana, cuatro meses después de que el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, anunciase públicamente el inicio (por sesenta días) de su exposición pública, que no llegó a ejecutarse. La plataforma vecinal de Lavacolla ha alertado de que el proceso sigue sin materializarse, ya que los residentes por el momento no han recibido ninguna notificación ni constancia oficial del trámite pese a tratarse de uno de los ámbitos directamente afectados por el programa de protección.
Tras la consulta de este periódico, el Concello confirma ahora que el procedimiento arranca de forma inminente. Desde la Concellería de Urbanismo aseguran que “podemos avanzar xa que esta misma semana empezarán a enviarse estas notificacións individuais”, lo que supone el primer movimiento efectivo desde el anuncio realizado a finales del pasado año. Además, el gobierno local indica que el proceso se completará en breve con su publicación oficial. En este sentido, señalan que “tamén en próximas datas sairá publicado o anuncio da exposición pública no Diario Oficial de Galicia (DOG)”, paso necesario para la apertura del periodo de alegaciones.
Urbanismo reconoce implícitamente el retraso y lo atribuye a la complejidad técnica del procedimiento. Según explica, “o proceso de notificación require un traballo importante de filtrado de datos que non é doado. Por poñer un exemplo, para a modificación do Plan Especial-1 fixéronse 10.000 notificacións individuais”. Asimismo, defiende que la tramitación se ha organizado para garantizar una participación simultánea. Así, el departamento sostiene que “acompasáronse ambos procesos para que o trámite de alegacións se produza ao mesmo tempo tanto para as persoas individuais como para as alegacións xerais que se poidan producir”.
Primera propuesta rechazada
El plan afecta al tramo final del Camino Francés antes de su entrada en la ciudad, incluyendo zonas como Lavacolla, San Marcos y San Lázaro, y constituye una herramienta clave para la ordenación y protección urbanística de este entorno. El actual documento llega tras un proceso complejo. El primer intento de aprobación, en 2022, fue rechazado tras recibir decenas de alegaciones vecinales, lo que obligó a rehacer el proyecto.
Posteriormente, en mayo de 2025, el Concello y los vecinos de Lavacolla alcanzaron un preacuerdo que permitió desbloquear la situación. Según explicó entonces el portavoz vecinal, José Manuel Neira, ese acuerdo introdujo cambios relevantes en el plan, como una mayor flexibilidad en las condiciones urbanísticas, especialmente en lo relativo a alturas de edificación y materiales permitidos. El pacto también incluyó compromisos de inversión en la parroquia de Sabugueira, con más de tres millones de euros destinados a mejoras en infraestructuras básicas como abastecimiento y saneamiento, una reivindicación histórica de los vecinos.
Debido a esas modificaciones sustanciales, el documento debía someterse de nuevo a exposición pública, abriendo un nuevo periodo de alegaciones. Un trámite que, aunque ya fue anunciado en diciembre de 2025, no ha comenzado hasta ahora. Con el envío inminente de las notificaciones y la próxima publicación en el DOG, el plan entra por fin en su fase decisiva. Sin embargo, lo hace marcado por el desfase entre los plazos anunciados y su ejecución real.
La apertura del periodo de alegaciones permitirá comprobar si el nuevo documento logra consolidar el consenso alcanzado con los vecinos o si, como ocurrió en el intento anterior, vuelve a generar contestación social en uno de los accesos más sensibles del Camino de Santiago.
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