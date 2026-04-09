Así es la casa de Santiago que opta a los Premios Arquitectura 2026: "No busca ocultar ni sustituir lo existente"

El Centro Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha anunciado este jueves las 209 propuestas seleccionadas en la quinta edición de los Premios Arquitectura 2026, unos galardones dirigidos a visibilizar la contribución de la arquitectura y de los arquitectos al "bienestar individual y colectivo de las personas, el fortalecimiento cultural del patrimonio o a la proyección de la profesión".

"En un contexto de cambios profundos y desafíos que tienen efectos evidentes a nivel local, la arquitectura debe reconocerse como un derecho a todas las personas, independientemente de su lugar de residencia", señaló la presidenta del CSCAE, Marta Vall-Ilossera, que ha añadido que en todas las propuestas seleccionadas destaca la "importancia de la calidad, el respeto por los valores culturales y el progreso de nuestra sociedad".

Entre las más de 200 propuestas seleccionadas por el CSCAE, Galicia cuenta con una gran representación, con hasta 13 propuestas, una de ellas en Santiago de Compostela.

Estas 13 obras fueron elegidas por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, de las cuales ocho se enfloban en la categoría de edificación (entre ellos la propuesta compostelana), dos en trabajos de urbanismo, uno en arquitecturas efímeras, uno en divulgación y uno en innovación.

Una de las casas más estrecha de Santiago

La rehabilitación de uno de los inmuebles más estrechos de Santiago, conocida como Casa 2M y Medio, es uno de los proyectos que optan a los Premios Arquitectura.

"Casa 2M y medio representa una nueva oportunidad de intervención en otra de las parcelas más estrechas del casco histórico de Santiago". Así presenta Dosesmas Aquitectos (el estudio detrás de la rehabilitación) esta vivienda con tan solo 1,95 metros de ancho en un extremo y 2,50 metros en el otro.

La Casa 2M y medio (en el centro) / Dosesmas Arquitectos

Con unos 28 m2 útiles por planta, este inmueble cuenta con acceso y fachada desde dos calles: Algalia de Arriba y Algalia de Abaixo. Dada su estrechez, el programa se distribuye verticalmente en cinco alturas: semisótano, planta baja, dos plantas y bajo cubierta, todas ellas conectadas por su escalera, cuyo recorrido ejerce como "hilo conductor".

Una distribución vertical

"La escalera, más o menos centrada en la planta, vertebra y conecta sus diferentes espacios y plantas, actuando como cañón de luz, en el centro de la casa, difundiéndola desde la cubierta", indican en su página web.

La Casa 2M y medio, en Santiago / Dosesmas Arquitectos

El programa de la vivienda se encuentra dividido por plantas, ubicando las zonas más públicas en las plantas semisótano y baja. Así, en el semisótano, directamente conectado con la rúa Algalia de Abaixo se encuentran la cocina-comedor y un pequeño aseo-lavadero. Por su parte, la planta baja, donde se encuentra la entrada principal de la vivienda hacia la Algalia de Arriba, cuenta con un vestíbulo, zona de lectura y zona de estar.

En cuanto a la primera planta, "se organizan los espacios de la hija": dormitorio, aseo y zona de estudio; mientras que las últimas dos, la segunda planta y el bajo cubierta, están destinados al servicio de los padres con dormitorio, baño, vestidor y un pequeño estudio.

"La rehabilitación de esta vivienda entre medianeras parte de una voluntad clara de revelar la memoria constructiva del lugar y hacerla convivir con un lenguaje contemporáneo", explican desde Dosesmas Arquitectos, que destacan además, que se se trata de un proyecto que "no busca ocultar ni sustituir lo existente, sino poner en valor la superposición de tiempos, materiales y técnicas, construyendo una arquitectura honesta, legible y profundamente arraigada a su contexto".

Tres obras en Área

Además de la Casa 2M y medio, hasta tres obras de Área optan también a los Premios Arquitectura 2026.

Una vivienda en Seaxe

El primero de ellos es la rehabilitación de una vivienda en Seaxe (Rois), un proyecto realizado por los arquitectos Pablo Midón Vidal y Mateo García López.

Esta pequeña casa de piedra, de unos 40 m2, fue rehabilitada por completo con el objetivo de "poner en valor las virtudes latentes en el lugar", tal y como destacan en su web.

Rehabilitación de una vivienda en Seaxe /

Reforma del consistorio de Ribeira

Otro de las proyectos de Área destacadas es la rehabilitación y mejora enerfgética de la Casa Constorial de Ribeira, realizada por Carlos Seoane González.

Esta intervención ha servido para mejorar el aislamiento térmico del edificio con una doble piel de vidrio similar a las tradicionales galerías coruñesas, pero realizada con estructura de acero.

Aspecto de la casa consistorial tras las mejoras acometidas. / Cedida

Por otro lado, también se convirtió la cubierta del edificio en una zona energéticamente activa con paneles solares que generan electricidad, una zona vegetal que captura dióxido de carbono y un aljibe para recoger el agua de lluvia y reutilizarla dando servicio al edificio, lo que mejora su sostenibilidad.

A Cormelá

Por último, también se encuentra entre los proyectos seleccionados por el CSCAE se encuentra A Cormelá, la rehabilitación de una vivienda tradicional en Corme (Ponteceso) elaborada por el estudio MARXE.

Rehabilitación de A Cormelá / MARXE

Tal y como destaca el CSCAE, se trata de un proyecto que "trata de destacar los valores latentes de una humilde vivienda de arquitectura popular" a la vez que se mejoran sus condiciones de habitabilidad y de eficiencia energética.

Las otras propuestas gallegas

La representación gallega en los Premios Arquitectura 2026 se completa con otros nueve proyectos: el centro social Muimenta, la rehabilitación de las carpinterías de ribera de A Seara (Moaña), la obra nueva y rehabilitación de un edificio en Vigo, el Plan básico municipal del Concello de Porqueira (Ourense), el centro social de Goiáns, la nueva sede de la Corporación Hijos de Rivera, la piscina de O Couto, Internalities y Lectura de un territorio atlántico en Galicia en el apartado de divulgación.

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Centro Social Muimenta / Cedida

Los proyectos ganadores se anunciarán el 9 de junio, en el transcurso de una gala que se celebrará en el Teatro Alcázar (Madrid).