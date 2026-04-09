Rosa Crujeiras toma posesión como rectora de la USC este viernes: un listón alto marca su mandato

Rosa Crujeiras hará historia este viernes al asumir el rectorado de la Universidade de Santiago, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo tanto en la institución como en Galicia. La ceremonia tendrá lugar en el Salón Nobre del Pazo de Fonseca a las 11:30 horas, y a partir del lunes ocupará su nuevo despacho en el Pazo de San Xerome.

Este nombramiento llega tras varias semanas de transición con el rector saliente, Antonio López, luego de la victoria de Crujeiras en la segunda vuelta electoral del 11 de marzo y su posterior aprobación por parte del Consello da Xunta el 6 de abril. Además, Crujeiras ya se ha incorporado a la comisión de seguimiento encargada de desarrollar el acuerdo para la descentralización del grado en Medicina. Su mandato será de seis años y entre sus prioridades destacan la renovación generacional del personal docente e investigador, la problemática de la vivienda en Santiago, la atención a la diversidad en las aulas y el impulso de la participación estudiantil en la toma de decisiones y en la vida universitaria.

Los vicerrectores y vicerrectoras del equipo de López cesan hoy mismo. Cada uno hace un balance de los principales logros alcanzados durante su mandato.

Ernesto González, vicerrector de Profesorado, subrayó como uno de los principales logros de los últimos ocho años dar respuesta “ao principal desafío que tiña a USC e segue tendo agora” que é remuda xeracional do profesorado”. González señaló que la USC contaba con un reducido número de profesorado ayudante doctor, por lo que “apostamos pola contratación para dar así a remuda aos que se estaban xubilando e os que ían facelo nos anos futuros”.

Asimismo, puso en valor el compromiso asumido para “facilitar” la progresión en la carrera académica del personal docente. González también subrayó la eliminación de las bolsas de profesorado acreditado que, en algunos casos, había tenido que esperar hasta ocho años para promocionar. “Permitimos que todo o profesorado poidera nun tempo razoable estabilizarse e avanzar ata alcanzar o cumio que sería a figura de catedrático”, concluyó.

Pilar Murias, vicerrectora de Estudantes e Cultura, remarcó la apuesta por “visibilizar a universidade como un polo de creación cultural e de difusión” a través de exposiciones de arte contemporáneo promovidas desde la propia institución. Asimismo, puso en valor “a aposta por unha programación cultural orientada especialmente á xente nova” y por “visibilizar a cultura galega dende a perspectiva do máis moderno e tamén con raíces na cultura tradicional galega”. Murias también subrayó el trabajo realizado para que “a cultura forme parte de maneira transversal da formación de todo o estudantado independentemente de cal sexa a titulación”.

Desde el punto de vista del alumnado, destacó “o impulso á participación activa a través de distintas iniciativas de cultura, deportes, voluntariado, etc e na vida da universidade”, impulsando el Consello do Estudantado y fomentando su autonomía mediante convocatorias abiertas con financiación para desarrollar proyectos propios. Finalmente, resaltó “unha aposta pola mellora na convivencia con normativa que se plasmou nun cambio no regulamento do sistema universitario de residencias”, con el objetivo de favorecer la convivencia en estos espacios y otorgar mayor autonomía y responsabilidad al estudiantado residente.

Francisco Fraga, vicerrector de Organización Académica e do Campus de Lugo, señaló entre las acciones más relevantes de su área “a normativa de conciliación para a docencia, para facilitar horarios máis favorables”. Asimismo, puso en valor que “tamén se fixo un regulamento de modalidade híbrido-virtual para as titulacións de grao e mestrado”. Fraga señaló además que “foise actualizando o regulamento de planificación académica en torno ás novas leis e os novos regulamentos que se van introducindo dende a organización académica”, incorporando dentro de esta normativa “novas horas docentes equivalentes”, como las que tienen en cuenta “a impartición en lingua galega das materias da universidade”.

También destacó que “fíxose e regulouse a colaboración na docencia do persoal investigador contratado a través dos programas de recursos humanos e a colaboración da docencia do persoal investigador non vinculado a programas da lei da ciencia e a colaboración da docencia do ptxas”. Por último, resaltó “a adaptación de todos os convenios de prácticas á reforma laboral tanto as prácticas de graos e mestrados como as de centros de FP públicos e privados que se fan na USC”, subrayando “un esforzo importante pola responsabilidade da USC de asumir a cotización para seguir facilitando que empresas e institucións colaborasen para que o alumnado siga facendo este tipo de prácticas”.

Gumersindo Feijoo, vicerrector de Transformación Dixital e Innovación, citó entre los principales avances de los últimos ocho años “a remodelización e adaptación da área de tecnoloxías da información á nova situación”. Asimismo, puso en valor la creación de “aulas polivalentes con rede wifi 6.0 que permite conexión do estudantado dende calquera punto para seguir as clases e ter acceso aos recursos dos libros electrónicos”. Feijoo también subrayó el “esforzo no tema do software e pasalo a licencias multicampus, para que calquera persoa poida conectarse dende calquera punto e traballar co software sen estar conectado a unha IP física dentro da universidade”.

Otro de los hitos señalados fue el Portal de Investigación, definido como “un elemento para facer os indicadores de progreso da globalidade da universidade”, abierto además a la ciudadanía para consultar el trabajo desarrollado por personas o áreas temáticas.

Finalmente, destacó la “modernización do repositorio institucional Minerva” y los avances en “responsabilidade social corporativa”, señalando que la USC no solo sistematizó y publicó de forma abierta indicadores económicos, sociales, de igualdad y ambientales, sino que además logró certificarse con el estándar GRI (Global Reporting Initiative).

Por último, Pilar Bermejo, que asumió la vicerrectoría de Política Científica en 2023 tras el cese de Vicente Pérez Muñuzuri, puso de relieve “la reestructuración de la investigación desarrollada en la USC con la creación de nuevos centros de investigación así como la reorganización de centros existentes abarcando todas las áreas de conocimiento”. Recordó que en la actualidad la USC cuenta con 20 centros de investigación: cinco son centros singulares pertenecientes a la red Cigus, “y dos de ellos tienen reconocimiento María de Maeztu”, a los que se suman tres centros interuniversitarios con A Coruña y Vigo, además de doce centros de investigación propios.

Bermejo también subrayó el éxito de los programas de captación de talento internacional como Ramón y Cajal, Beatriz Galindo y Atrae, “siendo una de las universidades españolas mejor posicionadas en los tres programas”.

Asimismo, enfatizó “un incremento muy importante en la captación de recursos de investigación a través de proyectos del Plan Nacional como proyectos europeos, alcanzando en 2025 la cifra de 104 millones de euros”. En relación con los fondos europeos, señaló que “tenemos una capacidad de captación importante, y éxito en la captación en ERC con 25 proyectos desde 2018”.

El equipo de Crujeiras

Crujeiras estará acompañada por un equipo formado por Lorena Añón, al frente de la Vicerrectoría de Estudantado, Igualdade e Benestar; Almudena Hospido (Investigación e Ciencia Aberta); Marcelo Maneiro (Innovación e Transferencia do Coñecemento); Reyes Laguna (Ordenación Académica e Oferta Formativa); Pablo Taboada (Profesorado e Innovación Docente); Ana Cabana (Cultura, Lingua e Patrimonio); Pablo Durán (Economía, Infraestructuras e Sostibilidade) y Roberto Bande, como vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo.

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Asimismo, este viernes también tomarán posesión Juan Díaz Villoslada como gerente de la Universidade de Santiago , en sustitución de Javier Ferreira, y Alicia Villalba como secretaria general. Este puesto había sido ocupado de forma provisional en las últimas semanas por Diana Santiago, tras la renuncia de Dulce María García al integrarse en la candidatura de Maite Flores.