Vaivén térmico en Galicia durante el fin de semana: en Santiago habrá una diferencia de casi 20 grados de un día para otro

El tiempo en Galicia no termina de estabilizarse. Después unas vacaciones de Semana Santa en las que el sol brilló en toda nuestra comunidad, los últimos días han estado marcados por la inestabilidad que ha generado la influencia de una borrasca situada en el Atlántico y que este jueves, se desplaza hacia el sur de la península para dar paso de nuevo a que el anticiclón de las Azores nos devuelva el calor. Una situación que desde Meteogalicia ya avisan que durará poco, puesto que este fin de semana la entrada de una masa de aire frío provocará un vaivén térmico que desplomará los termómetros con diferencias que el caso de Santiago, serán de casi 20 grados de un día para otro y que hará muy posiblemente que la nieve vuelva a hacer acto de presencia en zonas de alta montaña.

De momento, la previsión es que este jueves Galicia recupere el buen tiempo y las altas temperaturas. Pese a que a primera hora los cielos han amanecido cubiertos en buena parte de nuestra geografía y los bancos de niebla han hecho su aparición en zonas del interior y en el litoral norte, estos se irán disipando con el paso de las horas dando paso a una jornada soleada. En ciudades como Santiago o Lugo los mercurios subirán hasta los 23 grados, mientras que en Ourense, Vigo o Pontevedra los termómetros rozarán los 30 grados.

A tener en cuenta este jueves es la situación del viento en Costa da Morte. La franja de litoral entre Cabo Touriñán y Fisterra tiene activo el aviso amarillo a partir de las 15:00 horas y hasta la medionoche por rachas que podrán llegar a ser de fuerza siete.

Un viernes con temperaturas de verano

Mañana las temperaturas siguen subiendo en Galicia y aunque al inicio de la jornada volverán a formarse bancos de niebla en comarcas del interior y en el litoral norte, el calor y el sol serán la tónica predominante. Los termómetros ascenderán en toda la comunidad y a excepción del extremo norte, en la mayor parte de nuestro territorio disfrutaremos de valores veraniegos. En la ciudad de las Burgas llegarán hasta los 30 grados, mientras que en Santiago, Lugo, Vigo o Pontevedra los mercurios subirán hasta los 28 grados de máxima.

Imagen del pasado día 6 de abril de la playa de Silgar, en Sanxenxo / Elena Fernández

Un buen tiempo que durará poco, ya que a última hora del día, la influencia de una borrasca que se aproxima desde el Atlántico anticipará el cambio que se avecina para el sábado. Se formarán nubes de evolución en zonas de montaña de Lugo y Ourense, por lo que desde el servicio de meteorología gallego no descartan que estas puedan dejar algún chubasco ya durante la madrugada.

El sábado se desploman las temperaturas

Debido al efecto de las bajas presiones que llegarán desde Atlántico, el sábado los termómetros sufrirán un desplome general en Galicia. De los casi 30 grados de máxima del viernes, se pasará a los 14 de Vigo, Pontevedra y Ourense, mientras que en Santiago apenas se llegará a los diez, lo que supone una oscilación térmica de casi veinte grados en apenas 24 horas.

La jornada comenzará con cielos muy nublados y con lluvias débiles en las provincias de Lugo y Ourense, que irán remitiendo por la tarde dejando paso a la apertura de claros. El viento soplará moderado de componente norte, con rachas que podrán llegar a ser fuertes en zonas de las Rías Baixas.

El domingo regresa la nieve a Galicia

La madrugada del sábado al domingo el paso de un frente poco activo volverá a dejar lluvias en la mitad norte de Galicia durante la mañana, las cuales se extenderán a las provincias de Pontevedra y Ourense por la tarde.

Una mujer bajo la nieve en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), en enero. / Eliseo Trigo

Además, nuestra comunidad quedará con circulación del noroeste que arrastrará una masa de aire frío que bajará la cota de nieve a los 1100 metros, por lo que muchos puntos de alta montaña volverán a teñirse de blanco en plena primavera.