Unanimidad en Raxoi en defensa del pueblo gitano

Marcado en rojo cada 8 de abril para el pueblo gitano, por ser la jornada en la que se conmemora su día internacional, el Pazo de Raxoi abrió sus puertas para convertirse en el escenario en el que la colectividad afincada en Santiago celebró tal efeméride, en un acto institucional presidido por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quien destacó el inusual consenso entre las diferentes formaciones que configuran la actual corporación.

Y es que, como subrayó durante su intervención, "todos os grupos políticos e todas as persoas que representan á cidadanía en Santiago están de acordo na necesidade de defender os dereitos da colectividade xitana", poniendo el acento en que se debe avanzar en el derecho al acceso a una vivienda o un empleo digno, así como al mundo digital, pero también a unos estudios, con especial énfasis en "que todas as nenas que queiran poidan estudar e que cheguen a ter uns estudos superiores, e quizáis non moi tarde poidan estar aquí, como concelleiras o mesmo de alcaldesas". Recordó en este sentido la puesta en marcha del programa Promociona contra el abandono escolar, en el que Raxoi colabora con la Fundación Secretariado Xitano.

Seis siglos de historia compartida

La regidora municipal puso en valor la larga historia compartida, tal y como se recordó en un acto en el que también participaron Coral Salazar Camaño, Banessa Jiménez Gabarri, Lucía Rosillo García y Rubí Bentos Ventos, impulsoras del Consello da Infancia del Concello de Santiago y encargadas de leer la Declaración Institucional del Pueblo Gitano aprobada en el último pleno, y apostó por “promover a igualdade desde o recoñecemento da diversidade e do valor e a riqueza que achega o pobo xitano, que leva máis de seis séculos formando parte da nosa historia e a nosa cultura compartidas”.

Lucha contra los discursos de odio

Goretti Sanmartín también se detuvo en la actuación frente a los discursos de odio, que consideró "absolutamente imprescindible", y transmitió a los presentes su compromiso de combatir "os discursos que crean prexuízos e estereotipos".

La alcaldesa de Santiago y miembros de la corporación con las niñas que leyeron la declaración institucional. / Jesús Prieto

Invitó a la colectividad gitana a seguir enriqueciendo Compostela, convencida de que "as diferenzas enriquecen, fannos mellores persoas, as diferenzas fannos tamén máis felices".

Por último, y antes de que se escuchara el himno del pueblo gitano, la alcaldesa agradeció la labor de las personas que lo integran y de la Fundación Secretariado Xitano, con la que "axududades a que sexamos mellores e, en definitiva, a manter a esencia de Santiago, un lugar acolledor onde todas as culturas deben convivir e todas as persoas teñen que ter os mesmos dereitos".

El Día Internacional del Pueblo Gitano conmemora el primer Congreso Mundial Gitano, que tuvo lugar en Londres en 1971, y en el que se adoptaron los símbolos propios del pueblo gitano: el himno Gelem, Gelem y la bandera azul y verde con una rueda roja, que ayer los participantes en el acto en Raxoi le entregaron a la alcaldesa.