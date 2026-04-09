La Xunta ofrecerá 100.000 euros por cada nueva ruta aérea para impulsar destinos desde Galicia

La Xunta de Galicia destinará 100.000 euros a la promoción turística de cada nueva ruta aérea que se implante en los aeropuertos gallegos, con un máximo de dos por terminal y año, lo que permitiría alcanzar hasta seis nuevas conexiones anuales. Se trata de la principal medida trasladada este jueves al sector turístico de Santiago en una reunión en la que el Gobierno autonómico expuso su nueva estrategia para mejorar la conectividad aérea de la comunidad. El encuentro, celebrado en la capital gallega, reunió a representantes del ámbito turístico y empresarial compostelano, entre ellos Ramón García Seara, presidente de la Asociación de Turismo e Hostelería de Santiago; Lois Lópes, de Hostalaría.gal; Esteban Iglesias, de la Unión Hotelera; Roberto Pereira, del Club Financiero; y María País, de la Cámara de Comercio. La cita se enmarca en una ronda de contactos que la Xunta extenderá en los próximos días a A Coruña y Vigo, así como a las diputaciones provinciales.

Durante la reunión, el Ejecutivo autonómico explicó que estas ayudas estarán destinadas exclusivamente a acciones de promoción turística vinculadas a cada nueva ruta, tanto en origen como en destino, con el objetivo de garantizar su viabilidad a medio y largo plazo. El modelo, según trasladó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se apoyará en la estrategia de captación de rutas de Aena, incorporando un respaldo institucional que hasta ahora no existía. “Cada novo destino que se consiga atraer a calquera dos aeroportos de Galicia, a Xunta de Galicia vai a dispoñer de 100.000 euros para a promoción turística”, explicó Calvo al término del encuentro, subrayando que el objetivo es consolidar conexiones sostenibles. “Estamos falando de poder conseguir seis destinos novos cada ano en Galicia, o cal creo que é un obxectivo alcanzable e realista”, añadió.

El conselleiro insistió en que la Xunta no financiará vuelos de forma directa, sino que centrará su aportación en la promoción turística, en línea con la política desarrollada en los últimos años. Además, avanzó que se abre la posibilidad de que los ayuntamientos gestionen esos fondos mediante convenios, con el fin de adaptar las campañas a las necesidades de cada destino y reforzar la coordinación institucional. Otro de los ejes del planteamiento autonómico pasa por implicar a todas las administraciones —incluidos concellos y diputaciones— en una estrategia conjunta que permita mejorar la competitividad del sistema aeroportuario gallego. En este sentido, Calvo apeló a “traballar todos xuntos” y a dejar atrás dinámicas de confrontación entre territorios.

Valoración positiva

Desde el sector turístico compostelano, la reunión fue valorada positivamente, tanto por el contenido de la propuesta como por la interlocución abierta con la Xunta. “Hai que agradecer que chamen e se reúnan para explicar cal é a liña de actuación da Xunta de Galicia”, señaló Ramón García Seara, quien destacó la importancia de contar con información directa sobre la estrategia autonómica. El presidente de la Asociación de Turismo e Hostelería de Santiago puso el acento en la necesidad de priorizar rutas viables desde el punto de vista económico. “O fundamental é tratar de buscar voos que sexan sostibles, é dicir, que as liñas que se concreten en cada aeroporto se basen na sostenibilidade das mesmas”, afirmó, apuntando al papel clave de Aena en la identificación de oportunidades de mercado.

Asimismo, García Seara incidió en la posición de Santiago dentro del sistema aeroportuario gallego, marcada —según explicó— por una menor capacidad de presión política frente a A Coruña y Vigo. “Santiago sempre ten esa debilidade cando se negocia cos dous polos políticos de Galicia”, indicó, aunque valoró que el nuevo enfoque autonómico trate de introducir criterios más objetivos.

Por su parte, Lois Lópes valoró positivamente la reunión y la “folla de ruta” presentada por la Xunta, destacando el cambio de estrategia al apostar por invertir en la promoción de nuevas rutas aéreas en lugar de mantener su anterior postura. Subrayó la importancia de que la administración autonómica lidere la coordinación entre los tres aeropuertos gallegos para evitar duplicidades y superar el “localismo histórico”, al tiempo que defendió que las nuevas conexiones deben ser sostenibles y basarse en criterios técnicos, en línea con el papel de Aena.

Aunque consideró positiva esta colaboración institucional y el trabajo conjunto ya en marcha, López apuntó que le gustaría ver una estrategia “máis ambiciosa” que permita obtener resultados a más corto plazo, si bien reconoció que se trata de un punto de partida que deberá evaluarse en función de su evolución.

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Rebajar la tensión entre territorios

Por último, tanto la Xunta como el sector coincidieron en la necesidad de rebajar la tensión existente entre territorios y avanzar hacia una estrategia común. “Fíxose moito fincapé en que se quere baixar a tensión entre as tres localidades”, apuntó García Seara, en referencia a uno de los mensajes trasladados durante el encuentro. La reunión celebrada en Santiago marca así el inicio de una nueva fase en la política de captación de rutas aéreas en Galicia, basada en la coordinación institucional, la sostenibilidad de las conexiones y la búsqueda de un mayor consenso entre los distintos territorios.