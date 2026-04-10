EXPOSICIONES
Antón Patiño advierte sobre el futuro del CGAC en Santiago: «Non pode dirixir o museo un burócrata»
Pintor, autor de la exposición ‘Aventura da mirada’ (galería Luisa Pita), visita Santiago junto a su compañera Menchu Lamas (ambos cofundadores del Grupo Atlántica), también partícipe en la charla
Si Menchu Lamas (Vigo, 1954) y Antón Patiño (Monforte de Lemos ,1957) no existieran, habría que inventarlos. Estos tótems del arte contemporáneo en Galicia también tienen eco fuera tras una carrera que despuntó dentro del Grupo Atlántica, trueno cultural de los años 80 cuyo eco aún resuena.
Anécdota
Juntos en Santiago, charlan con EL CORREO GALLEGO en una terraza de Mazarelos. «Aquarius de naranja», dice él, y «menta poleo», pide ella antes de irse al baño, petición que recalca quien firma ya que Antón se olvida al despistarse en la entrevista. «Xa se esquecía de min, non? Pois, non o xustifiques», dice Menchu antes de sellar la simpática escena con una sonrisa compartida.
¿Qué propone la muestra de la galería Luisa Pita, bien dispar de la abierta hasta el día 12 en la Sala Municipal de A Coruña?
Lo normal en este tipo de exposiciones es mostrar lo último, en la galería Luisa Pita hay una selección de 17 obras de tamaño medio y pequeño para que representen las últimas investigaciones. ¿Qué sucede? Que ya un pintor que ya lleva muchas décadas como yo, hay momentos donde recoges de otras etapas, vas avanzando pero no necesariamente de forma lineal, es más bien como una espiral. En la espiral como proceso evolutivo, hay momentos donde tú vuelves al origen. Es un impulso generatriz, va en aumento. Y esa diferencia que incorporas en cada tramo es lo que le da el impulso. Y yo estoy contento en el sentido de que los artistas siempre queremos definir como un espacio propio y no puedes estar investigando continuamente, tienes que ir definiendo un territorio, y ese territorio va a tener unas pautas comunes a lo largo de diferentes etapas, puede cambiar la fisonomía exterior pero necesariamente tiene que haber un cerne, unha cerna, algo que le da la identidad... En la muestra de A Coruña, hay piezas más innovadoras dentro de mi propio trabajo, pero esas piezas innovadoras tienen mucho que ver con obras mías de los años 80...
"En la espiral como proceso evolutivo, hay momentos donde tú vuelves al origen"
Su visión de Compostela
¿Como ven Santiago?
Yo, desde hace tiempo, ¡pufff!... A Santiago, la veo tan fascinante que cuando caminaba ahora por aquí, pensaba: ‘Habría que tener otra vida para vivir aquí’. Y eso no te pasa en todos los sitios. Es tal la fascinación que te produce, que miras para arriba, ves un balcón concreto y te atrae... Se conserva todo tan bien que la potencia de ver un bajorelieve de las Ánimas... ¡Es una pasada, una pasada!.. (Tercia Menchu Lamas) Culturalmente, Santiago é unha pasada porque aínda mantense varias galerías logo da crise e hai moitas exposicións nelas e noutros centros. Hai unha actividade cultural forte e iso é o importante... (Retoma Patiño) En arte por supuesto, y en arte contemporáneo, está el CGAC y nosotros participamos bastante en el apoyo al CGAC...
La polémica del CGAC
Tras la etapa de Santiago Olmo, la Xunta de Galicia busca nueva dirección para el CGAC, con más «internacionalidad», según las bases publicadas desde ayer.
(Lamas) O CGAC naceu cunha internacionalidad fantástica na época de Gloria Moure pero foron reducindo o presuposto, pero o... (Patiño) Si tes un presuposto que esmore, é imposible.... As bases están definindo o perfil dun burócrata, dun funcionario, e un director dun centro de arte contemporánea non poder ser iso. E si en Galicia deciden facer un invento trapalleiro como ese... é unha parvada, e o mesmo que estivera pechado xa. De feito, eu asinei algún manifesto de protesta... (Lamas) Non podemos retroceder culturalmente, como non podemos retroceder noutras moitas cousas que están a pasar.... (Interviene Patiño) En Santiago, el interés por el arte contemporáneo nació con el CGAC, con Gloria Moure. Luego tuvo también muy buenos directores y Santi Olmo es un extraordinario director que hizo una programación también muy buena.
¿Qué diferencias destacan de lo que suponía dedicarse al arte en los primeros años 70 al compararlo con el hoy de quienes empiezan ahora dicho camino?
(Lamas) Agora e máis fácil porque cando nos empezamos, tiñamos que facelo todo desde cero, cunha ilusión fantástica pero apenas existían as galerías…
(Patiño) Nesa etapa, todo era autorganizado. Tiñamos poucos medios... O cómic que fixen con 18 años, "Esquizoide", está no Reina Sofía e nosoutros agora mesmo temos obras na mesma sala onde están outras obras de Leiro e Antón Reixa no Reina Sofía, na colección permanente porque esa é unha cuestión pendente que tiñan, por iso mesmo a exposición vai desde 1975.
"Como é posible que eu fora a única muller en Atlántica? Hoxe ves calquera exposición colectiva e hai moitas mulleres, como ten que ser"
(Lamas) Creamos Atlántica e o que está recollendo o Reina Sofía e iso, a cultura dos inicios dos 80 e aquela explosión da liberdade. Como é posible que eu fora a única muller en Atlántica? Hoxe ves calquera exposición colectiva e hai moitas mulleres, como ten que ser, a diferencia entre hoxe e antes, é tremenda. Agora polos menos hai certos medios, antes facias todo sen medios.
(Patiño) Nos, en Atlántica, reivindicábamos un centro de arte contemporánea para Galicia, o mesmo, por certo que pide o Estatuto de Autonomía. Naquel momento, non existían os recursos e con aquelo pouco que tiñamos xa faciamos exposicións, que agora xa son históricas. Y por medio, ¿qué se consigue? Entre otras cosas se consigue el CGAC, luego el Marco... Julián Hernández, de Siniestro Total, y yo, fuimos a hablar con el alcalde de Vigo de entonces, Carlos Príncipe, al que le quedaban tres meses..., y el alcalde entendió muy bien la idea y el resto de alcaldes posteriores, del PP y del BNG, siguieron apoyando el proyecto, conscientes de que era algo importante y ahí está hoy el museo.
Horarios
El periodo de apertura de esta exposición de Antón Patiño en la galería Luisa Pita llega hasta el 28 de mayo. El horario de lunes a viernes es de 17:00 h. a 20:30 h.. Y en el caso de las mañanas y los sábados, se puede visitar con cita previa (galeria@luisapita.com; 625 342 065).
