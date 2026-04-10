El Ateneo de Santiago ofrece películas y charlas de entrada libre en Cineduca

La quinta edición de Cineduca (Mostra Internacional de Cine e Educación) fue presentada este jueves en Santiago en la sede de su entidad organizadora, el Ateneo de Santiago, en la Praza Salvador Parga, nº4-2º.

Películas

Tanto las películas previstas en Cineduca como las charlas paralelas son de entrada libre en la sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19), a las 19:30 h. Se van a ofrecer seis títulos: Pequeña miss sunshine (14 de abril, que presenta Antón Porteiro, Ex-Asesor Técnico de la Consellería de Educación), La caza (15; ), Captain Fantastic (21, con Xosé Armas, profesor ad honorem de la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC), Abel (22; con Ana Moreiras, profesora del IES A Cachada de Boiro y autora de cómic), El Bola (28, con Mar Lorenzo, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC) y La soledad del corredor de fondo (29, con José Manuel González Herrán, catedrático de Literatura Española y profesor emérito de la USC).

Lema: educación en familia

Este año, el ciclo de este festival promovido por el Ateneo de Santiago gira alrededor de la educación en familia, según detallaron en rueda de prensa el presidente de la entidad compostelana, Francisco Candela, y el director de Cineduca, Miguel Zabalza, acompañados en la mesa por otras dos personas integrante de la directiva ateneísta: Antón Porteiro (tesorero) y José Manuel González Herrán (vicepresidente).

Conferencia y debate

Antes, el lunes 13 de abril, se hace la conferencia inaugural de Cineduca, con el citado Miguel Zabalza, catedrático emérito de la USC. (Afundación; 19:30 h.; con entrada libre). Y el día 20, hay un coloquio con Xosé Armas (profesor ad honorem de la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC), Lois Ferradás (ex decano de dicha facultad), Esther Martínez Piñeiro (de la Federación Galega de Anpas) y Ana Parada (pedagoga). Además, se celebra en paralelo el certamen escolar audiovisual Cineduca.

Premio Ateneo Cineduca

Además, la quinta edición del premio Ateneo Cineduca ofrecerá el martes 5 de mayo, a las 19.00 horas en la sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19), con entrada libre, la proyección de los trabajos seleccionados de los distintos centros educativos participantes como parte de una cita que incluye la entrega de los galardones y la clausura de la muestra.

"A idea da nova edición do certame Cineduca e destacar o papel educativo das familias e para iso un xurado profesional vai distinguir aquelas producións audiovisuais máis salientables dos centros educativos participantes", indicó Francisco Candeal sobre la faceta escolar de esta muestra.

Por su parte, Zabalza añadió en la presentación ante los medios que la idea que hila el ciclo de seis largometrajes de Cineduca "entra neste 2026 no tema da familia".

Noticias relacionadas

"A familia xoga un papel fundamental no que vai ser sentar as bases da educación e do desenvolvimento de todos os nenos e nenas e, desde esa perspectiva, está artellado este ciclo de seis películas", añadió.