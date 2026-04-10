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Un camión queda atrapado debajo de Área Central por no respetar la altura máxima del paso subterráneo

Se trata de un tráiler de la empresa Einsa Sourcing, que ha quedado enganchado cuando circulaba en sentido salida por la rúa Berlín

El camión de la empresa Einsa Sourcing atrapado en los bajos de Área Central

El camión de la empresa Einsa Sourcing atrapado en los bajos de Área Central / Ramón Castro

David Suárez

Santiago de Compostela

Curioso suceso el ocurrido este viernes en Santiago. Un camión de gran tonelaje que circulaba por debajo del Outlet Área Central, ha quedado atrapado después de impactar con la parte superior de la estructura por no respetar la altura máxima del paso subterráneo.

Fuentes consultadas de la Policía Local de Santiago confirman a EL CORREO GALLEGO que el accidente se ha producido en torno a las 09:00 horas, cuando un tráiler de la empresa Einsa Sourcing -con sede en Pontedeume- ha quedado enganchado cuando circulaba en sentido salida por la rúa Berlín.

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Imagen compartida en redes sociales del camión atrapado debajo de Área Central

Imagen compartida en redes sociales del camión atrapado debajo de Área Central / Salseo USC

Todavía está atrapado

Una situación que ha obligado a desplazarse hasta el lugar a los agentes municipales para regular el tráfico, así como a una grúa especializada que libere al camión en una operación que no está siendo nada sencilla, ya que, pasadas las 14:00 horas, el tráiler todavía permanece bloqueando esta salida del parking del centro comercial.

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