Una céntrica calle del Ensanche compostelano estará cerrada al tráfico este sábado por la mañana

Una céntrica calle del Ensanche compostelano permanecerá cortada al tráfico en la mañana de este sábado 11 de abril.

En un aviso colgado en la página web del Concello de Santiago, indican que en dicha vía estará restringida la circulación desde las 8.00 horas hasta las 12:00 horas debido a la instalación de una grúa a la altura del número 32 de esta vía.

En concreto, hablamos de la rúa do Xeneral Pardiñas, que permanecerá cerrada en el tramo comprendido entre la praza do Doutor Puente Castro y República do Salvador.

Desvíos del transporte urbano

Con motivo de este corte, el transporte urbano que circula por la zona sufrirá modificaciones.

Las líneas afectadas son la 5 (trayecto Rocha - Vite), 15 (dirección Campus Norte), P6 (dirección Polígono do Tambre), 13 y C11.

Las líneas 5, 15 y P6 se desviarán desde República Arxentina por la praza de Ponte Castro, rúa do Hórreo y República do Salvador para acceder al siguiente tramo y a la segunda parada de Xeneral Pardiñas (en el cruce con Montero Ríos).

Por su parte, la línea 13 irá desde Doutor Teixeiro por República do Salvador para acceder a la segunda parada de Xeneral Pardiñas e iniciar de nuevo su trayecto a Belvís.

Por último, la línea C11 continuará desde la rúa Santiago de Guayaquil por República do Salvador para acceder igualmente a la segunda parada de Xeneral Pardiñas.

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En este tramo, quedará suprimida durante la duración de la actuación la parada 673 (Xeneral Pardiñas nº35), ubicada en la calle afectada.