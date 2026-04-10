Vuelve un popular ciclo de conciertos a la azotea de un hotel de Santiago: esta es la programación del NoitiNHas 2026

Uno de los ciclos de conciertos más populares de Santiago regresará a finales de este mes de abril a la capital gallega con una nueva edición.

Estamos hablando del ciclo gastronómico y musical NoitiNHas, cuya novena edición dará su pistoletazo de salida el miércoles 29 de abril, en el NH Collection compostelano (Avenida do Burga das Nacións, 4).

Desde EL CORREO GALLEGO te detallamos todos los artistas y chefs que forman parte de la programación de este año.

Música y 'showcookings'

Este año, el evento promovido por el hotel compostelano y organizado por Correveydile volverá a contar con la colaboración de Cervezas Alhambra, en su apuesta por crear instantes únicos que invitan a disfrutar de una buena cerveza con música en directo de fondo.

Una edición pasada del ciclo NoitiNHas en Santiago / Facebook

Esta colaboración se materializará con los showcookings Cervezas Alhambra en cada una de las veladas y también a través de los Conciertos Cervezas Alhambra.

El ciclo mantendrá su formato habitual con eventos de entrada gratuita para el público asistente, sin necesidad de reserva propia, los miércoles a partir de las 19.30 horas en el hotel NH Collection Santiago, que abrirá para la ocasión la azotea, el salón con vistas a la Catedral del sexto puso o el patio contiguo a la piscina dependiendo de la climatología.

Jornada inaugural

Helena Egea será la encargada de abrir esta novena edición del ciclo NoitiNHas con un concierto desde las 21.00 horas. La cantante, pontevedresa de nacimiento y compostelana de adopción, llevará al hotel compostelano una propuesta que fusiona jazz, soul, blues, pop y rock.

Antes del concierto de Helena Egea, los asistentes podrán disfrutar de una sesión del DJ local Morongo desde las 19.30 horas.

Además de la música en directo, la gastronomía del primer NoitiNHas de este año correrá a cargo de Sara López y Dani Rego, del Restaurante Agocho do Bico, en Camariñas.

Programación NoitiNHas 2026

En la edición de este año del ciclo musical y gastronómico están programadas otras cinco sesiones:

Miércoles, 20 de mayo . Sesión musical de DJ Eva Chloé , concierto de Javier Lago (Pontevedra) y showcooking con Lola Ballesteros (restaurante Toloache, de A Coruña).

. Sesión musical de , concierto de (Pontevedra) y showcooking con (restaurante Toloache, de A Coruña). Miércoles, 10 de junio. Sesión musical de DJ Misa, concierto de Oh! Gunquit (Londres) y showcooking con Víctor Rubio (restaurante Cícero, de A Coruña).

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