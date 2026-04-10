La USC vive un día histórico: la toma de posesión de Rosa Crujeiras como rectora, en directo / Lorena Rey

La USC vive un día histórico: la toma de posesión de Rosa Crujeiras como rectora, en directo

Rosa Crujeiras hará historia este viernes al asumir el rectorado de la Universidade de Santiago (USC), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo tanto en la institución como en Galicia. La ceremonia tendrá lugar en el Salón Nobre del Pazo de Fonseca a partir de las 11:30 horas. Entre los asistentes, estarán presentes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el rector saliente, Antonio López y los rectores de las otras universidades gallegas: Manuel Joaquín Reigosa (UVigo) y Ricardo Cao Abad (UDC).