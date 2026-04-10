Formados más de una treintena de directivos en la integración segura de la IA en los servicios de salud en Galicia

Una treintena de responsables de dirección del ámbito tecnológico y sanitario se han formado ya en el uso responsable y seguro de la inteligencia artificial en los servicios de salud en Galicia, a través de un programa estratégico, impulsado por el Cluster de Saúde de Galicia (CSG) y la Cátedra USC-Plexus de Inteligencia Artificial en Medicina Personalizada de Precisión (Camelia) y llevado a cabo durante tres jornadas en el Citius de la Universidade de Santiago.

El ciclo Inteligencia artificial en salud: fundamentos, regulación y aplicaciones reales para la toma de decisiones, que remató este jueves en Santiago, se desarrolló en un entorno de aprendizaje avanzado orientado al análisis estratégico y al intercambio de experiencias entre perfiles directivos del ámbito sanitario.

Acogida muy satisfactoria

Para el director del Citius y de la Cátedra Camelia, Senén Barro, "iniciativas como este programa formativo aportan el conocimiento estratégico necesario y facilitan una adopción responsable, basada en la evidencia científica y en una comprensión sólida de las bases tecnológicas de la IA", destacando que ese es el objetivo de una iniciativa sobre la que "estamos muy satisfechos con su acogida y su impacto real".

Tras considerar que la IA "está influyendo de forma directa en la gestión sanitaria, la investigación biomédica, la práctica clínica y la planificación estratégica de los sistemas de salud", destacó que en este contexto "comprender su alcance real, así como sus implicaciones legales y éticas, se ha convertido en una prioridad para los equipos directivos que deben tomar decisiones informadas sobre la incorporación de estas tecnologías". Algo que, a su juicio, "exige que los responsables de políticas y organizaciones sanitarias conozcan tanto sus capacidades como sus limitaciones y riesgos".

Galicia, un referente en tecnologías avanzadas en salud

El getente del Cluster Saúde de Galicia, Iván Rarís, aseguró que "Galicia es hoy un referente en la aplicación de tecnologías avanzadas en salud, un proceso que ha sido impulsado de forma decidida por la Consellería de Sanidade y por el Servizo Galego de Saúde". Un posicionamiento que "debe consolidarse hoy en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la salud”.

Por su prte, desde Plexus Tech mostraron su satisfacción y “honor de trabajar con la cátedra Camelia en este programa formativo y de investigación". “Creemos firmemente en este proyecto porque la tecnología está madura hoy en día y se está produciendo un cambio cultural sobre la importancia de entender los datos y sobre cómo la IA se puede hacer explicable”, recalcó su director ejecutivo de Sanidad y Servicios Sociales, Martín Aldrey.

Espacios europeos de datos sanitarios

Durante las sesiones formativas se analizaron los fundamentos técnicos del aprendizaje automático necesarios para interpretar soluciones basadas en datos, así como las aplicaciones reales de la IA en la práctica asistencial y la gestión sanitaria o el papel estratégico de los espacios europeos de datos sanitarios, el marco normativo aplicable y los principales retos éticos y de gobernanza vinculados a la adopción de estas tecnologías en medicina.

Entre los participantes en esta iniciativa, el director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), Alberto Gago Fernández, quien compartió su visión sobre la estrategia de desarrollo y supervisión de la inteligencia artificial en España, destacado su papel clave en la transformación digital del sistema sanitario. “No es casualidad que la Aesia esté en Galicia, tampoco que la fábrica europea de IA en salud que se ha concedido recientemente vaya a tener su sede en Santiago", indicó, subrayando que "el principal financiador de esta fábrica vuelve a ser el Gobierno de España, que ha puesto la mitad de los 82 millones de euros necesarios", inversión que enmarcó en "una clara apuesta del Gobierno por dotar a Galicia de medios económicos y materiales para la defensa de una IA que sirva a las empresas y la ciudadanía”.

Equipo docente de reconocido prestigio

Entre el equipo docente, cabe destacar la presencia de destacadas personalidades en el ámbito académico, institucional y tecnológico, con ponentes como Senén Barro Ameneiro, José Manuel Chao Ardao, Iván Rarís, Alberto José Bugarín Diz, Marta Núñez García, Luis Míguez, Benigno Rosón Calvo, Ángel Carracedo y Lois Orosa, quienes aportaron una perspectiva multidisciplinar sobre la aplicación de la inteligencia artificial en ámbitos como la investigación biomédica, la gestión sanitaria y la medicina personalizada. Entre ellos, el director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo, destacó la importancia de un espacio de datos sanitarios compartido seguro, ético e interoperable que permita incrementar la tasa de diagnóstico, sobre todo en enfermedades raras y genéticas. Este es el principal objetivo del proyecto IMPaCT Genómica, que coordina el propio Carracedo y que promueve la creación de una infraestructura cooperativa que establece las redes y flujos necesarios para contribuir al diagnóstico