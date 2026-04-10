Lufthansa incrementa en verano su oferta en el aeropuerto de Santiago: billetes de ida y vuelta a Fráncfort desde 200 euros

Lufthansa ha confirmado a Turismo de Santiago que incrementará su apuesta por el aeropuerto de Santiago–Rosalía de Castro, añadiendo 42 frecuencias más en la temporada de verano respecto del plan previsto inicialmente. De este modo, pasará de las 90 frecuencias previstas a un total de 132, con un crecimiento de su oferta de un 46%.

La compañía germana, "coa que a entidade municipal de promoción turística ten unha relación estreita dende a súa chegada a Compostela en marzo do 2017", señalaron en Raxoi, incrementará de junio a octubre dos frecuencias semanales, los martes y viernes, respecto de su planificación original.

Con este incremento, el aeropuerto de Santiago contará con una frecuencia diaria a Fráncfort en los meses de julio y agosto, y con cinco frecuencias en los meses de junio, septiembre y octubre. "Así, poténciase a conectividade non só co mercado xermano, senón co mercado global xa que Frankfurt é un dos maiores hubs europeos", inciden desde el gobierno local. La ruta de Lufthansa entre Santiago y Fráncfort ofrece a los viajeros la oportunidad de adquirir un pasaje de ida y vuelta, en plena temporada alta, por 200 euros, con salida desde Lavacolla el próximo 1 de julio y regreso el 8 de julio.

"A nova planificación de Lufthansa, cun voo diario nos meses de xullo e agosto, vai na liña do cambio de modelo do aeroporto, buscando compañías e rutas que permitan a conectividade global e que non traballen só punto a punto", valoran desde el departamento de Turismo de Santiago. En este sentido, destacan que habrá meses con frecuencias diarias a Londres Heathrow con Vueling, a Fráncfort con Lufthansa y a Ámsterdam con KLM, "tres dos aeroportos con maiores oportunidades globais de Europa", subrayan.

Rutas internacionales

De esta forma, para esta temporada de verano, "unha vez que rematen as obras na pista a finais de maio", en el aeropuerto de Santiago estarán operativas las siguientes rutas internacionales: Londres Heathrow, Londres Gatwick, Zúrich, París, Ámsterdam y Marrakech, con Vueling; Londres Stansted, Dublín y Bruselas, con Ryanair; Dublín y Cork, con Aer Lingus; Nueva York, con United Airlines; Basilea y Ginebra, con Easyjet; Ámsterdam, con KLM; y Fráncfort, con Lufthansa.

Noticias relacionadas

"Con toda esta oferta, que inclúe as novidades de Nova Iorque con United Airlines, Amsterdam con KLM, Cork con Aer Lingus e Marrakech con Vueling, o aeroporto de Santiago contará por primeira vez con rutas a tres continentes distintos, ademais dunha mellora substancial na conectividade global", señalan en el Pazo de Raxoi. Asimismo, subrayan que los datos "amosan claramente que o Rosalía de Castro é o principal aeroporto galego, tanto en número de rutas como en tráfico". "Cabe lembrar que no 2025, pese ao peche da base de Ryanair, o aeroporto de Santiago tivo 3.120.759 pasaxeiras e pasaxeiros, mentras que A Coruña tivo 1.292.166 e Vigo 1.114.810", detallan en el gobierno local de la capital gallega.